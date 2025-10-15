משפחתו של תמיר נמרודי: הוא נהרג בשבי מהפצצת צה"ל

משפחתו של החלל החטוף תמיר נמרודי ז"ל שגופתו הושבה אמש (שלישי) מעזה, הודיעה כי הוא נהרג מהפצצת צה"ל בזמן שהיה בשבי.

מצה"ל נמסר: "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, סמ"ר תמיר נמרודי ז"ל, נחטף בעודו בחיים מבסיס מנהלת תיאום וקישור באוגדת עזה, על ידי חמאס ואנו מעריכים כי נהרג בשבי בתחילת המלחמה. בן 18 בנופלו, הותיר אחריו הורים ושתי אחיות. המסקנות הסופיות יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות במרכז הלאומי לרפואה משפטית".

תמיר, תושב נירית, בן לחירות ואלון ואח לעמית ומיקה - נחטף בשבעה באוקטובר מבסיס בעוטף עזה בו שירת כמש"ק חינוך. הוא הספיק לשרת במשך עשרה חודשים, ובמהלך שירתו הצבאי הרגיש שמצא את הייעוד שלו ואף התראיין ליציאה לקצונה שבוע לפני שנחטף.

קרוביו מספרים עליו כי הוא אדם חברותי, אכפתי ודואג לזולת. תמיר לא היה אמור להיות בבסיס בשבעה באוקטובר, אך התנדב לסגור שבת כדי שחבריו יצאו לעשות את החג בביתם. לאחר חטיפתו נמצא פתק בחדרו עליו כתב: "להצליח לעזור לכמה שיותר אנשים, ליצור מעגל חברתי קרוב, ולא לפגוע". היום זהו התאריך העברי של הירצחו.