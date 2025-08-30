החלל ה-900: רס"ל (מיל') אריאל לובלינר נפל בקרב בעזה

מומלצים -

דובר צה"ל התיר הערב (שבת) לפרסום כי רס"ל במילואים אריאל לובלינר, בן 34, מקרית ביאליק, לוחם באגד לוגיסטי 6036, אוגדה 36, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. הוא החלל ה-900 מתחילת המלחמה. הניח אחריו אישה ותינוק בן 9 חודשים.

התקרית הקשה התרחשה אמש בחאן יונס. שיירה לוגיסטית עברה בגזרה בה פועלת חטיבת כפיר בימים האחרונים, כאשר מסיבה שעדיין נבדקת נפתחה על הכוח אש, ככל הנראה של כוחותינו. רס"ל לובלינר נהרג במקום. נפתחה חקירה לבדיקת הנסיבות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר כי "יחד עם כל עם ישראל, רעייתי ואני שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחתו של לוחם המילואים רס"ל אריאל לובלינר, שנפל בקרב ברצועת עזה. אריאל ז"ל נלחם בעוז למען שמירה על ביטחון ישראל, הכרעת החמאס והשבת כל חטופינו. יהי זכרו ברוך ונצור לעד".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו... אריאל, שעלה ארצה מתוך אהבת הארץ, גויס למילואים מאז ה-7 באוקטובר ופעל מאז במסירות להגנה על מדינת ישראל. אני מבקש לחבק את משפחתו בשעה קשה זאת, שולח איחולי החלמה לכלל הפצועים ומחזק את לוחמינו הגיבורים, בסדיר, בקבע ובמילואים".