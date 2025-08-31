גורם פלסטיני: דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עוביידה חוסל בתקיפה הישראלית
צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה, בלבנון דיווחו על "חגורת אש" בדרום המדינה • משפחות חטופים מוחות מול בתי השרים: "זאת קריאת השכמה נוספת - די לקבינט הניתוק" • כל העדכונים מהיום ה-695 למלחמה
היום ה-695 למלחלמה: גורם פלסטיני טען הבוקר (ראשון) כי דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, חוסל אתמול בתקיפה הישראלית. במקביל, משפחות חטופים מוחות מול בתי שרי הקבינט: "זאת קריאת השכמה נוספת - די לקבינט הניתוק. רצון העם ברור - השבת החטופים כולם וסיום המלחמה".
על רקע החיסולים בתימן: ישיבת הממשלה תתקיים היום במתחם חלופי ומאובטח (עמיחי שטיין ועמיאל ירחי)
צה״ל תקף בדרום לבנון: הותקפו תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס הבופור, קיום האתר והפעילות בו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל (ינון שלום יתח)
צה"ל תקף בדרום לבנון: הותקפו תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס הבופור
דיווחים בלבנון: תקיפה ישקראלית מתקיימת בדרום המדינה. בלבנון תיארו את התקיפות כ"חגורות אש". לפי דיווח לבנוני, התקיפות מכוונות לאזור הכפרים עלי טאהר, א-נבטיה, אל-פווקא וכפר תבנית (לינה עבד)
משפחות חטופים מוחות מול בתי שרי הקבינט: "זאת קריאת השכמה נוספת - די לקבינט הניתוק. רצון העם ברור - השבת החטופים כולם וסיום המלחמה" (עדן בן שלוש)
גורם פלסטיני לערוץ "אל-ערביה" הסעודי: דובר הזרוע הצבאית של חמאס אבו עוביידה חוסל אתמול בתקיפה הישראלית. הגורם הוסיף כי "ישראל תקפה את הדירה בה שהה אבו עוביידה ומשפחתו - בתקיפה נהרגו כל מי ששהה בדירה" (ברק בטש)
דיווח בתקשורת הפלסטינית: על תקיפה אווירית בצפון חאן יונס, שבדרום רצועת עזה (לינה עבד)