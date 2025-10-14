זוהו החללים גיא אילוז, ביפין ג'ושי ו-2 נוספים ששמם טרם הותר לפרסום | סיכום חדשות החג

סיכום חדשות החג: שורדי השבי ששבו אתמול (שני) ארצה העבירו את הלילה בבתי החולים לצד משפחותיהם. צה"ל הודיע היום כי השלים את הזיהוי של ארבעת החללים, גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושניים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום, שהושבו אמש מרצועת עזה.

צה"ל הודיע היום כי השלים את הזיהוי של ארבעת החללים, גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושניים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום, שהושבו אמש מרצועת עזה. במערכת הביטחון זעמו על חמאס שמסר רק ארבעה מתוך 28 חללים: "הם יודעים על הרבה יותר ממה שהם משחררים".

בתגובה להפרת חמאס: הדרג הצבאי המליץ על סגירת מעבר רפיח וצמצום הסיוע ההומניטרי לעזה

בתוך כך, משפחות החטופים והחטופה שלחו אמש מכתב לשליח המיוחד למזרח התיכון של ארה"ב, סטיב וויטקוף, בו הם מפצירים בו לוודא שההסכם ימומש במלואו. "מה שחששנו ממנו מתרחש כעת לנגד עינינו: רק ארבעה חטופים שנרצחו שבים".

במקביל, הערוץ הקטארי "אל-ערבי" דיווח מפי מקורות כי ארגון הטרור חמאס ימסור הלילה חטופים-חללים נוספים.

טראמפ ומנהיגי ערב חתמו על ההסכם לסיום המלחמה בעזה במהלך הפסגה בשארם א-שייח׳

לאחר ביקורו בישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת במצרים - שם התקיים טקס חגיגי לכבוד ההסכם במזרח התיכון. המתווכות, בהן מצרים, קטאר וטורקיה חתמו יחד עם טראמפ על מסמך הסכם הפסקת האש בעזה.

איגוד השידור האירופי דחה את ההצבעה בשאלה האם ישראל תוכל להתחרות באירוויזיון

באוסטריה דווח אמש כי ההצבעה שתוכננה לחודש נובמבר על הדחת ישראל מהאירוויזיון - בוטלה. הכינוס הרגיל של איגוד השידור האירופי שתוכנן לחודש דצמבר יתקיים, הסוגיה תידון - אבל כרגע לא מתוכננת הצבעה.