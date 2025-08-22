"הם יטרפדו הסכם": בשלישי הבא - פעיליות מחאה למען חטופים

מומלצים -

יום זעם נוסף: מטה המשפחות להחזרת החטופים יוצא היום (שישי) בקריאה לכל אזרחי ישראל - ביום שלישי, 26.8, תתקיים הזדהות המונית עם החטופים והחטופה, לצד פעולות הזדהות ברחבי הארץ.

בהודעה רשמית נמסר: "הם עומדים לטרפד את ההסכם! תצאו מהבתים, תזדהו עם החטופים. צו השעה מוגש כעת לכל ישראלי". המשפחות מציינות כי למרות "טרפוד יזום" מצד ראש הממשלה, רוב הציבור - 80% - תומך במאבק להשבת החטופים.

האירועים יתמקדו בכיכר החטופים בתל אביב: צעדה מתחנת רכבת סבידור מרכז בשעה 19:00, ואחריה עצרת מרכזית בשעה 20:00. מטה המשפחות מבקש לעקוב אחרי העדכונים הנוספים באתר הרשמי וברשתות החברתיות.

כמו כן, משפחות החטופים ערכו קבלת שבת מול מעון ראש הממשלה בירושלים. שם, הכריזו על יום שלישי כיום המאבק הארצי הבא.

נזכיר, כי ביום ראשון האחרון, אלפי עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים נענו לקריאת מטה המשפחות והצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה להחזרת כל החטופים בעסקה אחת ולסיום המלחמה. כמו כן, התקיימו צעדות ומחאות רבות.