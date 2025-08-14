ראש המוסד דדי ברנע לראש ממשלת קטאר: "לא נדון בעסקה חלקית"
למרות ההכחשות, הביקור של ראש המוסד בקטאר עוסק במגעים לעסקת חטופים • גם רון דרמר, אחראי המו"מ, ביקש מהאמריקנים להפעיל לחצים על חמאס כדי להגיע להסכם כולל - שתביא בסוף גם לסיום המלחמה
נדב אלימלך כתב פוליטי
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
למרות ההכחשות: הביקור של ראש המוסד דדי ברנע היום (חמישי) בקטאר עוסק במגעים לעסקת חטופים. ראש המוסד הבהיר לראש ממשלת קטאר שישראל הולכת להסכם כולל לשחרור חטופים - כלומר, אין יותר עסקאות חלקיות.
גם רון דרמר, אחראי המשא ומתן לשחרור החטופים, ביקש מהאמריקנים להפעיל לחצים על חמאס כדי להגיע לעסקה כוללת שתביא בסוף גם לסיום המלחמה. גורם ל-i24NEWS: "אם תהיה פריצת דרך מול חמאס במצרים - נעבור לשיחות בדוחא".
צפו בדיווח המלא בתחילת העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות