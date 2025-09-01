"עסקה חלקית אינה על הפרק": פרטים חדשים על ישיבת הקבינט

מומלצים -

דיון הקבינט המדיני-ביטחוני שנערך במהלך הלילה (בין ראשון לשני) נמשך כשש שעות, ועסק בתוכניות צה"ל לכניסה לעיר עזה. במהלך הכינוס, הצבא הציג את הפרטים בפני השרים, ובהמשך עלתה בקשה להצבעה על עסקה חלקית.

עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר שאין צורך בקיום הצבעה שכזו, שכן הסוגייה אינה נמצאת על הפרק - ו"צריך למוטט את החמאס". למרות שלא נערכה הצבעה, נרשם רוב בקרב השרים לפיו "לא צריך ללכת לעסקה חלקית". הרמטכ"ל אייל זמיר הביע תמיכה בעסקה חלקית והציג את היתרונות שלה - גם השרים גילה גמליאל וגדעון סער הביעו את תמיכתם במידה ועסקה תתאפשר.

שרים שהיו בדיון סיפרו כי "מורגש שנתניהו מתרחק מעסקה חלקית". ראש הממשלה הסביר לשרים כי יש שעון מדיני לא בלתי מוגבל גם מהאמריקנים - וכי יש מחיר כבד ליסוג ולחזור לאן שהיינו. הוא גם הסכים עם דברי שרים שעסקה חלקית זה לא דחייה של חודשיים - אלא למעשה של חצי שנה עד ששוב יחזרו לאותם קווים שצהל החזיק בהם.

במהלך הדיון השרה אורית סטרוק פנתה לרמטכ"ל בנוגע לפעילות באזורים שיש בהם חטופים ואמרה: "'אסור שיהיו בעזה אזורי 'אל תיגע בי' כי זה מסכן את תושבי העוטף ואת כל תושבי הדרום. כדי להכריע במלחמה, צריך להשתלט גם על האזורים האלה, ולא להשאיר אותם כבועות טרור מעל ומתחת לקרקע".

"צריך לעשות מאמץ גדול שלא יפגעו החטופים שנמצאים שם", אמרה סטרוק, "אבל לא נכון להימנע מלהכריע את החמאס שם. מהאזורים האלה כבר היום יורים יום יום על הישובים שלנו ומסכנים את חיי התושבים. יום יום יוצאים מהם מחבלים שמנסים לחטוף חיילים. גם זה מסכן חיים של אנשים''. עוד אמרה: "וכל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימיס את לבב אחיו כלבבו".

הרמטכ"ל זמיר הבין שמאשימים אותו בפחדנות והגיב בהרמת קול: "אף אחד לא ירא ורך לבב, וכן גם האלופים שנמצאים כאן. אני מקבל החלטות עוצמתיות שאף אחד לא קיבל. אם אתם רוצים משמעת עיוורת - תביאו מישהו אחר".

משפחות חטופים הפגינו בזמן הדיון, שנערך במיקום שונה ומסווג, זאת בשל החשש מתגובה חות'ית לחיסול צמרת השלטון במהלך תקיפה ישראלית בצנעא בשבוע שעבר. "די לניתוק! הסירוב שלכם לדון בפרטי ההסכם המונח כעת על שולחן המשא ומתן הוא אובדן דרך שלא תהיה לו יותר כפרה. התיישבו עכשיו לשולחן המשא ומתן ואל תקומו עד שיושג הסכם ישים להחזרת החטוף האחרון", נמסר מטעם מטה משפחות החטופים.

טרם המחאה, עשרות משפחות חטופים שלחו הודעות לשרי הקבינט בטרם התחלת הדיון. "להבנתנו אתם נמנעים במכוון מלדון בהסכם להשבת החטופים והחטופה.זה בניגוד מוחלט לרצון העם, אף על פי שקיימת על השולחן אופציה ממשית להשבת החטופים ומניעת עוד 'הותר לפרסום'", נכתב, "אנחנו דורשים להשמיע את קולנו שהקבינט ידון במידי במתווה הקיים ובהסכם להשבת כולם ולסיום המלחמה".