משפחות חטופים דורשות פגישה דחופה עם כ"ץ והרמטכ"ל
כוחות צה"ל חיסלו ב-13 באוגוסט את המחבל מוחמד נאיף אבו שאמלה, מפקד פלוגת נוחבה, בדרום חאן יונס • דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף לפנות בוקר בג'בליה שבצפון הרצועה • העדכנים מהיום ה-684 למלחמה
היום ה-684 למלחמה:
משפחות חטופים דרשו פגישה דחופה עם שר הביטחון והרמטכ"ל שיציגו בפניהן, כיצד בכוונתם להבטיח ש"מבצע מרכבות גדעון ב", לא יגרום לכך שמקרה כמו רצח ששת החטופים יחזור על עצמו. , מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "אפשר וצריך להגיע להסכם כולל, התוכנית שהיה צריך לאשר אמש היא התוכנית להשבת החטוף האחרון. זה מה שעם ישראל רוצה: את 50 החטופים והחטופה בבית ולא עוד 'הותר לפרסום'" (יונתן רוה)
דיווח בעיתון א-שרק אל-אוסט: שגריר דרום סודאן בקהיר, קואל ניוק קואל, אמר כי "סיוע ישראלי לארצו אינו אומר שיש דיונים ליישוב מחדש של פלסטינים שם". הוא הסביר כי "עמדת ארצו ברורה: היא דוחה את העברת תושבי עזה לשטחה"
צה"ל: חוסל מפקד פלוגת נוח'בה בארגון הטרור חמאס אשר ניסה לפשוט למוצב מארס. כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר חיסלו ב-13 באוגוסט 2025 את המחבל מחמד נאיף אבו שאמלה, מפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בדרום חאן יונס. המחבל פשט לשטח הארץ ולקח חלק בניסיון הפשיטה למוצב מארס בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר.
דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף לפנות בוקר בג'בליה שבצפון רצועת עזה (הדר טבאשי)