משפחות חטופים דרשו פגישה דחופה עם שר הביטחון והרמטכ"ל שיציגו בפניהן, כיצד בכוונתם להבטיח ש"מבצע מרכבות גדעון ב", לא יגרום לכך שמקרה כמו רצח ששת החטופים יחזור על עצמו. , מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר: "אפשר וצריך להגיע להסכם כולל, התוכנית שהיה צריך לאשר אמש היא התוכנית להשבת החטוף האחרון. זה מה שעם ישראל רוצה: את 50 החטופים והחטופה בבית ולא עוד 'הותר לפרסום'" (יונתן רוה)

