שנתיים למלחמה: אזעקות הופעלו בנתיב העשרה | כל העדכונים
צה"ל: הרקטה שוגרה מצפון עזה, ככל הנראה התפוצצה בשטח פתוח • שורד השבי אלי שרעבי: "ב-7 באוקטובר חיינו הפכו לגיהנום, אנחנו רוצים להתחיל להחלים" • עדכונים שוטפים מהיום ה-732 למלחמה
היום ה-732 למלחמה: אזעקות הופעלו הבוקר (שלישי) בנתיב העשרה; צה"ל מסר כי הרקטה שוגרה מצפון עזה, ככל הנראה התפוצצה בשטח פתוח. שורד השבי, אלי שרעבי, פרסם פוסט בפייסבוק לציון שנתיים ל-7 באוקטובר: "ביום הטבח חיינו הפכו לגיהינום, אנחנו רוצים להתחיל להחלים".
שורד השבי אלי שרעבי פרסם פוסט בפייסבוק לציון שנתיים ל-7 באוקטובר: "חיינו השלווים והמאושרים הפכו לגיהינום - אובדן ואבל ילוו אותי בכל רגע עד יומי האחרון. געגועי שהולך ומתעצם לנשמות טהורות, ליאן אשתי, נויה ויהל בנותיי ויוסי אחי". הוא הוסיף כי "בימים אלה משפחת שרעבי כולה עוצרת את נשימתה לנוכח התקווה להחזרתו של יוסי אחי לקבורה ראויה ולהשבתו של אלון אהל חברי היקר וכל החטופים סבלנו מספיק - אנחנו ראויים למציאות אחרת. אנחנו רוצים להתחיל להחלים"
האו"ם פרסם פוסט לציון 7 באוקטובר: "האימה של אותו יום אפל תיחרת לעד בזיכרון של כולנו" (עדן בן שלוש)
צבע אדום בנתיב העשרה
צה"ל: בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר בנתיב העשרה, זוהה שיגור אחד שחצה מצפון רצועת עזה - אשר ככל הנראה נפל במרחב
מעל ל-3,000 רוכבים הוזנקו במסע האופניים בעוטף עזה לציון שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר
מדבריו של חיים ילין: ״לפני שנתיים בדיוק הלכנו לישון וקמנו ליום השחור ביותר בתולדות ישראל. בבארי נרצחו 102 חברים וחברות, ביניהם 4 חטופים שאינם בחיים. אנחנו צריכים את כל 48 החטופים״ (עדן בן שלוש)
מקורות אמרו לאל-ג׳זירה כי "הסתיימו שיחות המשא ומתן להיום" והוסיפו: "פגישת חמאס והמתווכות הייתה חיובית" (ברק בטש)