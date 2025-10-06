שנתיים למלחמה: אזעקות הופעלו בנתיב העשרה | כל העדכונים

שורד השבי אלי שרעבי פרסם פוסט בפייסבוק לציון שנתיים ל-7 באוקטובר: "חיינו השלווים והמאושרים הפכו לגיהינום - אובדן ואבל ילוו אותי בכל רגע עד יומי האחרון. געגועי שהולך ומתעצם לנשמות טהורות, ליאן אשתי, נויה ויהל בנותיי ויוסי אחי". הוא הוסיף כי "בימים אלה משפחת שרעבי כולה עוצרת את נשימתה לנוכח התקווה להחזרתו של יוסי אחי לקבורה ראויה ולהשבתו של אלון אהל חברי היקר וכל החטופים סבלנו מספיק - אנחנו ראויים למציאות אחרת. אנחנו רוצים להתחיל להחלים"