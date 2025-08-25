גורם מדיני: ישראל דורשת ערבויות אמריקניות לעסקה

מומלצים -

לצד הלחץ הצבאי בעזה, נמשכים המאמצים למצוא נוסחה לשיחות למשא ומתן שתהיה מקובלת גם על ישראל וגם על חמאס והמתווכות. כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" על הנעשה מאחורי הקלעים במגעים לעסקה לשחרור כלל החטופים.

גורם מדיני מסר ל-i24NEWS כי בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו לא שוללים אפשרות לעסקה מדורגת אבל דורשים ערבויות אמריקניות לכך שמסגרת המו"מ תעסוק בשחרור כל החטופים ובסיומה של המלחמה בתנאים שישראל דורשת - ולא תיעצר במתווה ויטקוף.

הדרך לשם עוד ארוכה כולל הדרישה של ישראל לפירוק חמאס מנשקו ויצירת שלטון חדש ברצועה שאינו בנוי על חמאס או על נציגי הרשות הפלסטינית. זה ידרוש גם כניסה של ארגונים בינלאומיים וכוחות רב לאומיים על מנת לוודא שחמאס לא ישתלט על השטחים שמהם צה"ל יסוג. גם כאן שאלה גדולה מי יקח על עצמו להילחם בחמאס בהעדר צה"ל במקרה הצורך. הגורם המדיני הבהיר כי המלחמה לא תסתיים עד שחמאס לא יהיה עוד ברצועה. המצב כרגע לא קרוב לכך.