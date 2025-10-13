סמוטריץ׳ באמירה תמוהה: "החטופים חוזרים בדיוק בזמן"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף בלימוד לילי לקראת שמחת תורה: "אנחנו עדיין רוצים יותר, לא מוכנים בשום פנים ואופן שהנאצים ישרדו בעזה, אנחנו חייבים להשמדה מוחלטת של חמאס". הוא הוסיף כי "החטופים חוזרים בדיוק בזמן". אמירה תמוהה זו מגיעה ככל הנראה על רקע כך שנחטפו לפני שנתיים באותו מועד עברי.

עוד אמר כי ישנן חששות לקראת ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ש"חוזרים עכשיו לחלומות ודימיונות של שלום עולמי - ראינו איך החלומות האלה התנפצו לנו בעשורים האחרונים", כך סמוטריץ׳. את דבריו סיכם: ״הלב של כולנו שותת דם במשך שנתיים. כשהם סובלים, גם אנחנו סובלים, כשהלב של המשפחות קרוע - גם הלב שלנו קרוע. החטופים חוזרים בול בזמן״.

https://x.com/i/web/status/1974521067982160209 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

נזכיר, כי שר האוצר לא לקח חלק בשיחות ובמגעים לחתימה על מתווה טראמפ והגיב בחריפות להחלטה לעצור את המבצע לכיבוש העיר עזה באומרו כי זו "שגיאה קשה". הוא כתב בחשבון ה-X שלו כי "החלטת ראש הממשלה לעצור את המתקפה בעזה ולנהל לראשונה מו"מ שלא תחת אש היא שגיאה קשה והיא מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס ולשחיקה הולכת וגוברת של העמדה הישראלית, הן ביחס לשחרור החטופים בפעימה אחת בתוך 72 שעות והן ביחס למטרת המלחמה המרכזית של חיסול חמאס ופירוז מלא של עזה".