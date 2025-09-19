הפעילות ביו"ש נמשכת: 75 מבוקשים נעצרו השבוע | כל העדכונים
ראש הממשלה נתניהו בחנוכת רחוב על שם סמ"ר עמית בונצל: "יצאנו למהלך היסטורי, ועלינו להשלים את המלאכה" • עוכבו שני מפגינים למען החטופים שמחו מחוץ לבית רה"מ הלילה, לאחר שאחד מהם תקע בשופר
היום ה-714 למלחמה: צה"ל הודיע היום (שישי) כי יותר מ-75 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו בחנוכת רחוב על שם סמ"ר עמית בונצל: "זהו יהיה רחוב שיהדהד את תמצית המורשת של עמית, יצאנו למהלך היסטורי שישנה את המשוואה, ועלינו להשלים את המלאכה". עוכבו שני מפגינים למען החטופים שמחו מחוץ לבית רה"מ הלילה, לאחר שאחד מהם תקע בשופר.
לאחר פרסום ב-i24NEWS: צה"ל לכד את החולייה שניסתה לשגר רקטה בסמוך למודיעין (ינון שלום יתח, לי עייש)
מבצע "מרכבות גדעון ב'": כחצי מיליון פלסטינים התפנו מהעיר עזה עד כה (ינון שלום יתח)
שר הכלכלה הספרדי: "מצפה שיהיה רוב מיוחס באיחוד האירופי להטלת סנקציות על ישראל"
ראש הממשלה נתניהו בחנוכת רחוב על שם סמ"ר עמית בונצל הי"ד: "זהו יהיה רחוב שיהדהד את תמצית המורשת של עמית, כפי שניסח אותה ביומנו - יצאנו למהלך היסטורי שישנה את המשוואה, ועלינו להשלים את המלאכה. עלינו לסיים בניצחון מוחץ" (גיא עזריאל)
מחאת משפחות חטופים מול בית רה"מ בירושלים: במהלך הלילה והבוקר המשטרה עיכבה שני מפגינים בחשד להפרעה לשוטר והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור, אחד מהם תקע בשופר בסמיכות לבית רה"מ לפני השעה 7:00. הלילה נעצר חשוד שישי בחשד למעורבות בהצתות פחים ליד בית רה"מ ויובא לדיון בבית משפט במהלך היום (שלומי הלר)
דיווח: כוחות צה"ל הורסים שורת מבנים בדרום העיר עזה
צה"ל: יותר מ-75 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע ביהודה ושומרון
דיווח בעזה: הרוג בתקיפה אווירית בדיר אל-בלח במרכז הרצועה
לאחר הפיגוע: מעברי הגבול במעבר אלנבי ונהר הירדן סגורים עד הודעה חדשה (יולי סלומון)
הפלסטינים טוענים: שני ילדים נהרגו בתקיפה על אוהל עקורים באזור חאן יונס
דיווח: כוחות צה"ל פשטו על מספר בתים בכפר בסמוך לשכם
דיווח פלסטיני: הרוג ומספר פצועים בנוסיראת שבמרכז הרצועה