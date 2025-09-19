מומלצים -

היום ה-714 למלחמה: צה"ל הודיע היום (שישי) כי יותר מ-75 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו בחנוכת רחוב על שם סמ"ר עמית בונצל: "זהו יהיה רחוב שיהדהד את תמצית המורשת של עמית, יצאנו למהלך היסטורי שישנה את המשוואה, ועלינו להשלים את המלאכה". עוכבו שני מפגינים למען החטופים שמחו מחוץ לבית רה"מ הלילה, לאחר שאחד מהם תקע בשופר.