"הרגשתי שהחיים לא שלמים": רס"ם מוחמד אלאטרש הובא למנוחות

רב סמל מתקדם מחמד אלאטראש, שנפל בקרב במהלך מתקפת שבעה באוקטובר, הובא היום (חמישי) למנוחות לאחר שגופתו הושבה ארצה אמש מרצועת עזה, הוא הותיר אחריו 13 ילדים.

רב-סמל מתקדם אלאטראש, שירת כגשש בחטיבה הצפונית באוגדת עזה, מותו נקבע באופן רשמי בחודש יוני אשתקד. אחיו, סאלם, ביקש כי המדינה תעשה הכל כדי להשיב את יתר החללים החטופים. "שנתיים בלי קבר. כשיש חתונה או אירוע הרגשתי שחסר משהו, אתה מרגיש שהחיים לא שלמים", אמר. הוא סיפר כי הוא חשש ועודנו חושש כי חמאס יודיע שהוא לא יודע איפה יתר החטופים. "אין חיים אם לא מביאים אותם לקבורה, אני יודע את הכאב שלהם", הוסיף.

סאלם סיפר בריאיון למהדורת 15 על ההמתנה לשובו של רס"ם מוחמד: "היום סגרנו מעגל, הילדים כל הזמן שאלו מתי הוא חוזר. השנתיים האחרונות הרגישו לי כמו 100 שנים". בהמשך, סיפר כי הזדעזע לאחר שאנשי מודיעין הראו לו תיעודים מהטבח: "הזמינו אותי לראות סרטון שרואים בו משהו מזעזע. התעללות באדם מת זה לא בני אדם, זה לא דת מוסלמית. אף דת לא עושה את זה, זה דאעש".

תת-אלוף ברק חירם, מפקד אוגדת עזה, ספד לו בהלוויתו: "הייתה לנו תקווה שמוחמד יחזור, הידיעה הסופית פילחה את הלב. היום כשהוא חוזר אנחנו עומדים יחד עם הערכה וכאב". עוד מדבריו של מפקד האוגדה: "מוחמד היווה דוגמא למופת, הוכיח אומץ ואהבה והיה גשר של ערבות הדדית בארץ. תהיו גאים בו על המסירות והאומץ, לעד תהיו חלק מאיתנו".