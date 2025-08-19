ברקע המגעים: משפחות חטופים חסמו את איילון דרום

מומלצים -

ברקע הדיווחים על המשא ומתן: איילון דרום נחסם הבוקר (שלישי) לתנועה למשך זמן קצר באזור גשר יצחק שדה, על ידי פעילות מחאת הנשים להחזרת החטופות והחטופים. המפגינים נשאו את תמונות החטופים מאותות החיים שהתקלו במהלך השבי, לצד שלטים רבים - בהם אחד שנכתב עליו "כיבוש עזה = הקרבת החטופים והחיילים". בין המשתתפים במחאה: גל גורן, בנם של אבנר ומיה גורן ז"ל, שי מוזס, אחיין של גדי מוזס ומאור רוזנברג, קרוב משפחה של ארבל יהוד.

ממחאת הנשים נמסר: "מיליוני אנשים הצביעו ברגליים ובחרו בהחזרת החטופים, בסולידריות, בחיים, מול ממשלה שמציעה רק הפקרה, פילוג, הסתה ומוות. העוצמה האזרחית שהחברה הישראלית הפגינה השבוע מפחידה את הממשלה שסומכת על הייאוש שלנו, אבל אנחנו לא נרפה עד שנעשה סוף לסיוט. המדינה צריכה לעצור בכל יום, לא רק פעם בשנה, עד שיחזרו כולם - החיים והחללים. החזירו לנו את האחים והאחות שלנו, סיימו את המלחמה הארורה הזו, וצאו מעזה מיד".

נזכיר, כי ביום ראשון האחרון התקיים יום מחאה ארצי תחת הסיסמה "ישראל עוצרת", שבו השתתפו למעלה ממיליון איש בעשרות מוקדים בכל רחבי הארץ - בצירים מרכזיים, מול בתיהם של שרים וחברי כנסת, ובהפגנות גדולות בתל אביב. הערב הצטרפו שוב משפחות החטופים ואזרחים רבים לחסימות באיילון, במחאה על כך שכבר 681 ימים מאז תחילת המלחמה - ו־50 חטופים עדיין מוחזקים בעזה.

במקביל, במערכת המדינית נמשך העיסוק במתווה העסקה המתגבש על בסיס הצעת ויטקוף, הכולל שחרור עשרה חטופים חיים ו־18 חללים. גורם מדיני אמר ל־i24NEWS כי "עמדת ישראל לא השתנתה - שחרור כל החטופים ועמידה ביתר התנאים שהוגדרו לסיום המלחמה".