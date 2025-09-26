"למה הבאתי את התינוק שלנו להלוויה": אלמנת צה"ל מדברת
ברברה לובלינר נפרדה לפני חודש מבעלה אריאל ז"ל, שנפל ברצועה • מדינה שלמה בכתה על רקע תמונתו של בנם התינוק יושב למרגלות קבר אביו, מוקף בחיילים • בריאיון ראשון היא מספרת על החיים שאחרי האובדן
רועי כץכתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
עם תינוק בן תשעה חודשים, כשהיא חנוקה מדמעות, נפרדה לפני חודש ברברה לובלינר מבעלה אריאל ז"ל, שנפל ברצועה מאש כוחותינו. מדינה שלמה בכתה איתה על רקע תמונתו של התינוק יושב למרגלות קבר אביו, מוקף בחיילים. בריאיון ראשון לרועי כץ, ששודר הערב (שישי) ב"קבינט שישי", מספרת האלמנה על החיים שאחרי האובדן, ההחלטה להביא את התינוק להלוויה ומה היה במכתב האישי שכתב לה אריאל שגרם לה להתפרק. יותר מאלף מילים: צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
