"נפעל בעוצמה רבה": צה"ל בהודעה חריגה הורה לכל תושבי העיר עזה להתפנות
שר הביטחון כ"ץ איים: "אם מחבלי חמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את החטופים - הם יושמדו" • הותר לפרסום כי סגן מתן אברמוביץ הוא הלוחם הרביעי שנפל אתמול בג'באליה • כל העדכונים מהיום ה-704 למלחמה
היום ה-704 למלחמה: צה"ל הורה הבוקר (שלישי) לכל תושבי העיר עזה להתפנות, לקראת היציאה למבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר. שר הביטחון כ"ץ איים: "אם מחבלי חמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את החטופים - הם יושמדו". הותר לפרסום כי סגן מתן אברמוביץ, בן 21, מגני תקווה הוא הלוחם הרביעי שנפל אתמול בתקרית הקשה בג'באליה.
שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה להטיל סנקציות אזרחיות על קרובי משפחה ותושבי הכפרים של המחבלים שביצעו אמש את הפיגוע הרצחני בירושלים, ולהרוס כל מבנה בכפרים שאיננו חוקי ולשלול 750 רישיונות תעסוקה והיתרי כניסה לישראל, וזאת בהתאם להמלצת מערכת הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן (ינון שלום יתח)
תיעוד חדש מהפיגוע בצומת רמות אתמול (לי עייש)
כוחות צה״ל הרסו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בצומת אלחאדר בו נרצח אזרח ישראלי ונפצעו נוספים (ינון שלום יתח)
דיווחים לבנוניים על תקיפת כטב"ם ישראלי באזור הר לבנון (לינה עבד)
כוחות צה"ל מיפו את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את הפיגוע אתמול בצומת רמות, ומגבירים את פעילותם לסיכול טרור בשטחים (ינון שלום יתח)
דובר צה"ל פרסם מספר טלפון וקורא לעזתים: "תדווחו על מחסומים של חמאס שמונעים מכם לרדת דרומה" (ינון שלום יתח)
שר הביטחון ישראל כ"ץ מאיים לקראת הרחבת המבצע בעיר עזה: "סופת ההוריקן היכתה אתמול בעוצמה חסרת תקדים. 30 בנייני טרור רבי קומות הותקפו ונהרסו ועוד עשרות רבות של מטרות הופצצו והושמדו, אם מחבלי החמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את כל החטופים - הם יושמדו ועזה תיחרב"
"נפעל בעוצמה רבה": צה"ל הורה לכל תושבי העיר עזה להתפנות (ינון שלום יתח)
הותר לפרסום כי סגן מתן אברמוביץ, בן 21, מגני תקווה, קצין שריון בגדוד 52, עוצבת "עקבות הברזל" (401), הוא הלוחם הרביעי שנפל אתמול בתקרית הקשה בג'באליה (ינון שלום יתח)