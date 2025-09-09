שר הביטחון ישראל כ"ץ מאיים לקראת הרחבת המבצע בעיר עזה: "סופת ההוריקן היכתה אתמול בעוצמה חסרת תקדים. 30 בנייני טרור רבי קומות הותקפו ונהרסו ועוד עשרות רבות של מטרות הופצצו והושמדו, אם מחבלי החמאס לא יניחו את הנשק וישחררו את כל החטופים - הם יושמדו ועזה תיחרב"

https://x.com/i/web/status/1965257786159436226 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .