ההצעה האמריקנית החדשה: שחרור כל החטופים - כבר ביום הראשון | כל הפרטים

שני מקורות – אחד אמריקאי ואחד ישראלי – אישרו הערב (ראשון) ל-i24NEWS כי ההצעה האמריקנית החדשה לשחרור החטופים מעלה דרישה יוצאת דופן: שחרור כל 48 החטופים, כולל 20 החטופים החיים ו-20 חללים, כבר ביום הראשון לעסקה.

ההצעה מתבססת על הצעת ביניים שקיבל חמאס בעבר, שהציע תחילה שחרור חלקי של 10 חטופים בלבד. לפי המתווה החדש, חמאס אמור לשחרר את כולם בבת אחת, ובתמורה יידחה המבצע הצבאי בישראל ברצועת עזה - אך לא תתבצע נסיגה מלאה של כוחות צה"ל.

כחלק מהמתווה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחויב אישית מול חמאס לכך שישראל לא תחזור להילחם כל עוד המשא ומתן נמשך.

על פי הערכות, ייתכן שחמאס יתקשה לקבל את הדרישה לשחרור כל החטופים ביום הראשון. מסביבת ראש הממשלה נמסר כי "ישראל שוקלת ברצינות רבה את הצעת הנשיא טראמפ, כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".