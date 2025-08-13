"מצא בקיבוץ בית שני": משפחתו של החטוף ביפין ג'ושי בישראל

מומלצים -

משפחתו של ביפין ג'ושי, הסטודנט הנפאלי שנחטף ב־7 באוקטובר, ביקרה היום (רביעי) בקיבוץ עלומים שבעוטף עזה. האם הודתה לחברי הקיבוץ ולראש המועצה על התמיכה המתמשכת ועל כך ש"ביפין מצא כאן בית שני, שבו קיבלו אותו כמשפחה".

פדמה ג'ושי, אמו של ביפין, ופושפה, אחותו, הגיעו במסגרת ביקור מיוחד שמטרתו להביא אותן אל המקום שבו ביפין חי, עבד ולמד עד ליום חטיפתו, ולצאת בקריאה להחזיר את ביפין וכל שאר החטופים הביתה. במהלך הביקור נפגשו האם והאחות עם ראש המועצה תמיר עידאן, חבריו לעבודה של ביפין, עם תושבי הקיבוץ ועם הנהגת המקום. הם שמעו סיפורים על עבודתו המסורה בשדות, על החיבור האישי שלו עם התושבים, ועל האהבה ההדדית ששררה בינו לבין הקהילה.

הביקור לווה על ידי המועצה האזורית שדות נגב, שגריר נפאל בישראל, פרופסור דהאן פרסאד פנדיט, גו׳ש הממונה על מנהלת החטופים הזרים ממשרד ראש הממשלה, הנהגת הקיבוץ ונציגים מהגורמים הממשלתיים המלווים את משפחות החטופים.

ראש המועצה האזורית שדות נגב, תמיר עידאן מסר: "ביפין הוא לא עוד שם ברשימת החטופים - הוא חבר ובן למשפחת שדות נגב. נעשה הכל כדי להחזיר אותו. נלחם עליו כמו שאנו נלחמים על השבתם של כל החטופים. למשפחה אני אומר, אנחנו כאן בשבילכם, ואני מקווה שתוכלו לראות ולחבק אותו בקרוב. הביקור הזה מזכיר לכולנו את האחריות שלנו, לא רק כלפי תושבינו, אלא כלפי כל מי שבחר לחיות כאן ולתרום לקהילה. נמשיך להיאבק בכל דרך אפשרית כדי להחזירו הביתה, ולעמוד לצד אמו ואחותו עד לרגע השחרור".

ביפין, בן 24 מקאנצ'נפור שבנפאל, הגיע לישראל במסגרת תכנית "זהר" ללימודי חקלאות מעשית, והשתלב בחיי הקיבוץ יחד עם קבוצת סטודנטים נוספים מנפאל. בבוקר שבת 7 באוקטובר, בזמן שהותם במרחב המוגן, חדרו מחבלי חמאס לעלומים וביפין נלקח בשבי לעזה. מאז, לא התקבלו סימני חיים ממנו, ומשפחתו מנהלת מאבק מתמשך לשחרורו.