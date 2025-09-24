פעילי המשט לעזה טוענים: "הסירות שלנו הותקפו ע"י כטב"מים"

מומלצים -

מארגני המשט לעזה טענו היום (רביעי) כי רחפנים הוטסו לעבר כמה מספינותיהם, השוהות כעת מול חופי יוון. באחד הסרטונים אמרה אחת הפעילות כי חמישה כלי שיט הותקפו.

בהצהרה מטעם משט "סומוד" - שפירושו בערבית "התמדה" - נמסר כי "חפצים לא מזוהים הוטלו מהאוויר ונשמעו פיצוצים ממספר סירות", מבלי להוסיף אם היו נפגעים. "אנו חווים את הפעולות הפסיכולוגיות הללו - אך לא נירתע", נכתב בהודעה.

אחת הפעילות הדגישה: "אנחנו נושאים על סיפוננו אך ורק סיוע הומניטרי. אין לנו נשק, איננו מהווים איום על איש. ישראל היא זו שהורגת אלפי אנשים ומרעיבה אוכלוסייה שלמה". בסרטון נוסף הוסיפה כי הפעילים הבחינו "בין 15 ל-16 רחפנים" וטענה שמכשירי הקשר שלהם שובשו באמצעות השמעת מוזיקה רועשת.

נזכיר כי בתחילת החודש המשט ההמוניטרי שיצא מברצלונה לעזה "במטרה לשבור את המצור הישראלי" - נאלץ לחזור בחזרה לנמל בספרד עקב מזג אוויר קשה. המשט, שכונה "סומוד" - התמדה בערבית - הורכב מכלי שיט עמוסים בסיוע הומניטרי, כולל טונות של מזון ותרופות. המשלחת הפליגה בסביבות השעה ארבע אחר הצהריים, וכמה שעות לאחר שהגיעה לים התיכון, החליטה לחזור.