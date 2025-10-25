בישראל משוכנעים: חמאס מעכב בכוונה את שחרור החללים, ויודע היכן רובם מוחזקים

במערכת הביטחון משוכנעים שחמאס מעכב בכוונה את שחרור החללים - ויודע היטב היכן רובם המוחלט מוחזקים, כך דיווחה ראש דסק הפלילים לי עייש הערב (שבת) ב"מגזין השבת".

בימים האחרונים בכירי מערכת הביטחון, בראשם ראש אמ"ן בצה"ל האלוף שלומי בינדר, העבירו לארצות הברית מודיעין ישראלי על מיקומים של החטופים החללים. לפי הערכות, חלקם מוסתרים במנהרות בתוך קירות עם בטון שממש סוגרים עליהם.

בנוסף, בישראל משוכנעים שלחמאס יש נגישות ללפחות 10 מתוך 13 החללים שעדיין מוחזקים בעזה. לפי הערכות, חמאס יודע היכן הם מוחזקים, אך פשוט לא רוצה להחזירם ומנסה למשוך זמן. במסגרת המודיעין שעבר, שורדי שבי שחזרו בעסקה האחרונה, גם הם העבירו מיקומים על חטופים חללים.

בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש מוקדם יותר היום עם משפחות החטופים החללים עומר נאוטרה ואיתי חן. רוביו אמר שמדינתו בודקת איך להפעיל לחץ על ארגון הטרור. במקביל, ישראל ומצרים סיכמו על הכנסת צוות מצרי לרצועת עזה על מנת לסייע באיתור החללים. נציין כי למרות ההסכם, גם הערב מסתמן כי חמאס לא ימסור חטופים נוספים.