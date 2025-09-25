שנה לחיסול נסראללה: כל הסודות נחשפים

פרויקט מיוחד: שנה לחיסול חסן נסראללה. התנקשות בלב ביירות ששינתה את מהלך המלחמה. והערב, (חמישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח עם פרטים חדשים על מי שהיה להם חלק חשוב מאוד בפעולה, על קרב המוחות בין אגף המודיעין והמבצעים בצה"ל לצמרת חיזבאללה, ההכנות שנמשכו שנים והשאלה האם גם מחליפו נעים קאסם - על הכוונת? צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד

שנה לתיעוד שהדהים את העולם. המנהיג החזק ביותר של המזרח התיכון, שהצליח להטיל אימה על ישראל ולשבור את משוואת ההרתעה, מעצרות תמיכה המוניות ועד לרגעיו האחרונים - נקבר תחת ההריסות בתקיפה ישראלית בדאחייה של ביירות - מהתקיפות העוצמתיות ביותר אי פעם.

"הוא סמל, במשך שנים רבות כל בית בישראל הכיר את השם שלו", הוסיף סא"ל ד'. "הוא ידע עברית והכיר את הפוליטיקאים שלנו בשמות", שיתף סגן ל', "הוא היה רגוע, הקיף את עצמו באנשים שסמך עליהם והיה קרוב מאוד לאשתו". עוד הוסיף סגן ל': "הוא עשה כמה טעויות ולא ציפה לפעולות של ישראל, שבסוף הביאו למותו".