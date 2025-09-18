הותר לפרסום: ארבעה לוחמים נהרגו ועוד שלושה נפצעו מפיצוץ מטען ברפיח

מומלצים -

הותר לפרסום הערב (חמישי) כי ארבעה לוחמים נפלו בתקרית קשה ברצועת עזה, כאשר רכב ה-D9 שלהם עלה על מטען ברפיח.

רס"ן אומרי-חי בן משה, בן 26, מצפריה, מפקד פלוגה בגדוד "דקל", בית הספר לקצינים, שירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

סגן רון אריאלי, בן 20, מחדרה, צוער בגדוד "דקל", בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בחטיבת גולני, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

סגן איתן אבנר בן יצחק, בן 22, מהר ברכה, צוער בגדוד "דקל", בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

סגן ערן שלם, בן 23, מרמת יוחנן, צוער בגדוד "דקל", בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בסיירת מטכ״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה.

בנוסף, שלושה לוחמים נפצעו - אחד מהם במצב אנוש.

מפרטי התקרית עולה כי סמוך ל-09:30, כוח צוערים מגדוד דקל בבה"ד 1, יצא בשיירה לפעילות התקפית בשכונת ג'נינה לאיתור תת קרקע. בראש השיירה עמד רכב D9 שפתח את השטח ושני האמרים.

עם ההגעה לנקודה, אחד ההאמרים פנה לצד הדרך כדי להסתובב או לחנות - ועלה על מטען חבלה רב עוצמה. ארבעה צוערים נהרגו במקום, שלושה נפצעו - אחד באורח אנוש ושניים בינוני. נבדקת האפשרות לאירוע צליפה באותו מרחב לפני הפיצוץ.

מתחקיר ראשוני עולה שמדובר במטען חבלה שהוטמן בימים האחרונים והוסתר על גבי הציר. בשכונה הדרומית ברפיח - שנחשבת למטוהרת, עדיין פועלים עשרות מחבלים בתת קרקע, חלקם בעזרת פירים שהושמדו בעבר ושוקמו.

גדוד דקל של צוערי בה"ד 1 נמצא בפעילות מבצעית ברצועה כבר כמעט שלושה שבועות, במהלכה הספיקו להיתקל במספר מחבלים. רק הבוקר - רשמו באוגדת עזה שלוש היתקלויות מוצלחות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני שולח תנחומים עמוקים למשפחות היקרות בשעתן הקשה ביותר ומאחל החלמה מהירה לכל הפצועים. לוחמי צה"ל הגיבורים פועלים בגבורה ובאומץ למען ביטחון אזרחי ישראל, השבת כל החטופים והכנעת ארגון הטרור חמאס. אני מחזק אותם ומתפלל לשלומם ולהצלחתם - ביחד עם כל עם ישראל. יהי זכר הנופלים ברוך".

בעיריית חדרה ספדו לסגן אורי אריאלי, שנפל ביום הולדתו: "העיר חדרה כואבת ומתאבלת על נפילתו של סגן רון אריאלי, עת הגן על מדינת ישראל ועל ביטחון תושביה... בנם של דניאלה ושגיב, ואח לגילי ואדיר, למד בבית הספר היסודי ארלוזרוב ובתיכון הרב תחומי למדעים ואומנויות. הוא היה מנהיג וספורטאי מחונן, שיחק כדורסל במכבי חדרה והיה אוהד מושבע של קבוצת הכדורגל מכבי חיפה".

ניר בן חיים, ראש עיריית חדרה, מסר: "אבל כבד על העיר חדרה עם היוודע על נפילתו של רון אריאלי, בן העיר, תלמיד מצטיין, ספורטאי מחונן וכדורסלן במכבי חדרה, שנפל היום בקרב ברצועת עזה, בדיוק ביום הולדתו ה-20. רון היה מנהיג, חבר אמיתי שדאג תמיד לכולם. אני שולח תנחומים בשם תושבות ותושבי חדרה לדניאלה ושגיב, לגילי ולאדיר, למשפחת אריאלי כולה. העיר כולה כואבת את לכתו ומחבקת את המשפחה ברגעים קשים אלו. יהי זכרו ברוך".