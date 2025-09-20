נציגי האו"ם בעזה טוענים: "חמאס יורה לעברנו, מונע עבודות להקמת ציר הומניטרי וגונב מזון"

מומלצים -

חמאס ירה לעבר צוותי או"ם ומנע פתיחת ציר הומניטרי חדש בדרום הרצועה, כך נחשף הערב (שבת) בדיווח של נציגי הארגון. הפרטים הועברו על ידי הנציגים למתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), ומהם עולה בין היתר כי במהלך עבודות לפתיחת ציר חדש לתנועת משאיות מכרם שלום למרחב ההומניטרי בדרום הרצועה, מחבלי חמאס חמושים איימו וביצעו ירי מכוון לעבר צוות של הארגון שפעל במקום וסילקו אותם משטח העבודות.

הציר החדש המהווה חלק מהתוכנית ההומניטרית למבצע מרכבות גדעון ב', היה עתיד להיפתח בימים הקרובים על מנת להרחיב את היקף משאיות הסיוע למרחב ההומניטרי, לרבות מזון, ציוד רפואי, אוהלים וציוד למחסות, בהתאם לכמות האוכלוסייה שנעה מהעיר עזה דרומה לשם הגנתה.

מוקדם יותר השבוע, סוכנות יוניסף של האו"ם פרסמה מקרה נוסף בו חמושים שדדו ארבע משאיות שהובילו מזון לתינוקות באיומי נשקים. על פי הסוכנות, גניבה אלימה זו מנעה מ-2,700 תינוקות מזון החיוני להתפתחותם.

מעיקרי הדברים של הסוכנות, עולה כי "חמושים התקרבו לארבע משאיות מחוץ למתחם שלנו בעיר עזה בצפון הרצועה, שהתכוננו להוביל פורמלות מזון מוכנות לשימוש ילדים.האנשים השתלטו על הנהגים באיומי אקדח והסיטו את כיוון שיירת המזון לפני ששחררו את הנהגים והמשאיות. גניבה זו מנעה מלפחות 2,700 ילדים פורמולות מזון מוכנות לשימוש. יוניסף קוראת לכלל האנשים ברצועה לכבד ולהגן על הסיוע ההומניטרי ולקיים את המשפט ההומניטרי הבינלאומי. ילדים נושאים את הנטל הכבד ביותר. בסופו של דבר, הפסקת אש היא החיונית ביותר ליצירת סביבה שבה אירועים כאלה לא מתרחשים עוד, והסיוע יוכל להגיע לאלה הזקוקים לו ביותר. בבטחה, במהירות וביעילות".

דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי "חמאס פועל במכוון לסכל את התאמת התשתיות ההומניטריות בדרום רצועת עזה, תוך פגיעה ישירה במאמצי ארגוני הסיוע הבינלאומיים ועובדיהם, וזאת על מנת לייצר משבר שיפעיל לחץ בינלאומי על ישראל לעצור את המבצע בעיר עזה. חרף ניסיונותיו הנואשים, צה"ל באמצעות מתפ"ש ימשיכו לפעול בשיתוף עם הגורמים הבינלאומיים לטובת מתן מענה הומניטרי לאוכלוסיה הנעה דרומה לשם הגנתה, ובכך לתמוך את חופש הפעולה של צה״ל לפעול למיטוט מעוז הטרור של חמאס בעיר עזה".

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, הוסיף: "חמאס מוכיח פעם אחר פעם כי אין לו עניין ברווחת תושבי הרצועה אלא רק במניעי הטרור שלו. גם כאשר ישראל פועלת יחד עם האו"ם והארגונים הבינלאומיים להרחיב את היקף הסיוע ההומניטרי, חמאס נואש לסכל זאת ובכך שוב הוא מפקיר את התושבים שהוא מתיימר לייצג ומשעבד אותם כדי להבטיח את הישרדותו. אני מגנה בתוקף את תקיפת עובדי האו"ם על ידי חמאס. לא נאפשר לו לייצר שוב נרטיבים שקריים של משבר ונמשיך לחשוף את אכזריותו".