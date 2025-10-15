אכזריות חמאס: זוהו החללים אוריאל, איתן ותמיר; הגופה הרביעית - לא של חטוף

אכרזיות חמאס: במכון לרפואה משפטית זיהו הבוקר (רביעי) את החללים החטופים אוריאל ברוך, תמיר נמרודי ואיתן לוי. עם זאת, התברר כי הגופה הרביעית שהועברה היא אינה של חלל חטוף. יצוין לגבי נמרודי, כי הוא הוגדר במהלך המלחמה כחטוף שיש חשש כבד לחייו, ובמטה המשפחות נטען כי הוא נהרג מהפצצות צה"ל בשבי.

אוריאל ברוך, תושב גבעון, עבד בתחום חומרי הבניין ואהב מוזיקת טכנו. קרוביו מתארים אותו כאדם שמח שאהב לחיות, לבלות ולטייל בעולם. הוא תמיד היה מוקף חברים שחלקם כינו אותו בשם החיבה "בדאלו". בן 35 במותו, נחטף מעיקול מפלסים, לאחר שנמלט מפסטיבל הנובה, ובתאריך 26 במרץ 2024 נקבע מותו.

אוריאל נהג לתרום מעצמו לכל אדם במצוקה, והמוטו שלו היה "תחיה את החיים כאילו אין מחר". לאחר 172 ימים ללא אות חיים, נודע למשפחתו כי אוריאל נרצח ב-7 באוקטובר ונחטף כחלל לרצועת עזה. הוא הותיר אחריו את אשתו רחלי, שני ילדים, זוג הורים ושלושה אחים.

תמיר נמרודי היה חייל צה"ל שירת במנהלת התיאום והקישור לעזה, מת"ק עזה יחד עם רון שרמן ז"ל וניק בייזר ז"ל, שנהרגו ברצועה כתוצאה מתקיפת צה"ל וגופותיהם חולצו לישראל. באותה שבת הוא התנדב להחליף חבר ונחטף חודש לפני יום הולדתו.

במטה משפחות החטופים הדגישו: "תמיר נחטף מבסיסו בחיים ונהרג מהפצצות צה"ל בשבי. לאחר חטיפתו נמצא פתק בחדרו עליו כתב: 'להצליח לעזור לכמה שיותר אנשים, ליצור מעגל חברתי קרוב, ולא לפגוע'".

משפחתו של תמיר ביקשה למסור: "אחרי שנתיים של חוסר וודאות מייסר, מלא בתקווה ורצון לסיום אחר, קיבלנו את ההודעה הקשה על זיהויו של תמיר האהוב שלנו. תמיר הושב אתמול לישראל למנוחת עולמים. אנחנו ברגעי כאב והתכנסות, אבל אנחנו לא נעזוב את משפחות החטופים והחטופה עד השבת החטוף האחרון".

איתן הסיע חברת משפחה ממרכז הארץ לקיבוץ בארי. כשהתחיל את דרכו חזרה החלה מתקפת הטילים, איתן התקשר לאחותו וסיפר לה על המאורעות. תוך כדי נסיעה, כאשר אחותו על הקו, מחבלים השתלטו על מכוניתו בעיקול מפלסים. איתן הספיק להוציא מפיו "אוי ואבוי" ומיד לאחר מכן שמעו רק קריאות אללה אכבר וצרורות ירי. תחילה איתן הוגדר כנעדר, ולאחר שבועיים עדכנו את משפחתו כי הוא חטוף, זאת לאחר איכון הטלפון שלו בעזה. בתאריך 8 בדצמבר 2023, לאחר מידע מודיעיני שהתקבל בעקבות תמונות וסרטונים, התבשרה המשפחה כי איתן נרצח וגופתו מוחזקת בעזה.