על אף ההצהרות: אין כל התקדמות במגעים לעסקה כוללת

לאחר הודעת חמאס היום (ראשון) על כך שנתניהו הוא המכשול לעסקאות חטופים והסכמתם לעסקה חלקית, בישראל מתכוונים להמשיך ולהפעיל את הלחץ הצבאי על ארגון הטרור עוד לפני הכניסה הקרקעית לעיר עזה, כולל בתקיפות מהאוויר. הקבינט המדיני ביטחוני יכונס ביום שלישי גם ברקע הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שהורה לפתוח במשא ומתן מיידי לשחרור כלל החטופים. עם זאת, כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי בניגוד להצהרות, נכון לרגע זה אין מגעים לעסקה כוללת.

אין כל אינדיקציה להתגמשות של חמאס ולנכונות של המתווכות לפתוח בסבב שיחות חדש. זאת גם על רקע הדברים שהבאנו אמש מפי גורם בכיר בצוות המו"מ של אחת המתווכות על כך שהדרישות הישראליות אינן ישימות וסיכם - אם אתם רוצים את כל החטופים תאלצו להתפשר. בפועל כאמור - אין כל התקדמות במגעים לעסקה כוללת והכיוון המסתמן הוא המשך הפעולה הצבאית בתקווה שזו תביא תוצאות גם בנושא שחרור החטופים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד