צה"ל חושף - צביעות חמאס: בזמן שהתושבים מאויימים להישאר בעזה - בכירי הארגון מנסים להימלט

צביעות חמאס חוגגת: מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, חשף היום (ראשון) באמצעות עמוד הפייסבוק של היחידה בשפה הערבית, "אלמונסק", את ניסיונותיהם הצבועים של בכירי העיר עזה וארגון הטרור חמאס להוציא את בני משפחותיהם למדינה שלישית דרך המנגנון הישראלי לפינוי תושבים עזתים. בתוך כך, בשבועות האחרונים הוגשו מספר בקשות של בכירים עבור משפחותיהם לעזוב את הרצועה, חלקם אף ביקשו לעזוב בעצמם, אולם בקשותיהם סורבו על ידי ישראל.

המתאם התייחס לצביעות חבר מועצת העיר עזה, אנואר עטאללה, אשר יצא לפני שבועיים מרצועת עזה באישור מערכת הביטחון דרך ירדן למדינה שלישית יחד עם בני משפחתו.

מנגד, חשף מספר בקשות מצד בכירי חמאס ומשפחותיהם שסורבו לאחרונה:

•⁠ ⁠מחמד מדהון, שר בממשלת חמאס, יחד עם בני משפחתו

•⁠ ⁠⁠משפחתו של אסמעיל אשקר, ראש ועדת חוץ וביטחון של חמאס

•⁠ ⁠⁠משפחתו של עלאא אלדין בטה, ראש ועדה ממשלתית של חמאס

מדברי מתאם פעולות הממשלה בשטחים לתושבי הרצועה: "בעוד ארגון הטרור חמאס קורא לכם תושבי העיר עזה לא לרדת דרומה, פעיליו חוששים לחייהם ומבקשים לעזוב את רצועת עזה. הם משתמשים בכם כמגן אנושי ובינתיים עושים לביתם. הצביעות של חמאס חוגגת״.

האסוף עליאן הוסיף: ״בשעה שפעיליו מנסים לברוח עם משפחותיהם מהרצועה, הארגון הרצחני מפקיר אתכם, תושבי עזה, ומפעיל עליכם טרור פסיכולוגי להישאר בעיר עזה כמגן אנושי. חמאס השפל מפעיל עליכם קמפיין מתוזמר ומתועב עבור מטרותיו הרצחניות. הוא מסכן אתכם, פוגע במשפחותיכם ומקריב את הרצועה כולה על מזבח הטרור, שגורר את הרצועה לאבדון. אל תיתנו לשקרי הארגון לפגוע בכם".

