הוריו של איתי חן ז"ל: "סוף סוף קיבלנו את הבשורה המנחמת"

רובי וחגית חן, הוריו של החלל איתי חן ז"ל, הגיבו הבוקר (רביעי) לשובו ארצה משבי חמאס: "760 ימים איתי, בננו היקר והאהוב, גיבור ישראל, היה בשבי החמאס. הלילה קיבלנו את הבשורה המנחמת על החזרתו הביתה לישראל. גם בשעה קשה זו, אנחנו זוכרים שיש לנו עוד שבעה חטופים להחזיר: הדר גולדין, רן גואילי, מני גודארד, דרור אור, ליאור רודאיף, ג'ושוע לואיטו מולל וסותטיסאק רינטלאק".

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו התקשר למשפחת חן סמוך לקבלת ההודעה על זיהוי גופתו של איתי. נתניהו הביע את תנחומיו הכנים בפני המשפחה, התעניין בשלומם של רועי ואלון, אחיו של איתי, והתחייב בפניהם להמשיך במאבק ולא להרפות עד החטוף האחרון.

האבא רובי ציין בפני רה"מ כי אסור שההקרבה של איתי תהיה לשווא ואסור לחזור לשיח של 6 באוקטובר. הוא הדגיש כי יש להקים ועדת חקירה כי עם ישראל צריך תשובות על מה שקרה ביום הנורא ההוא, תשובות ל- 2,000 המשפחות השכולות ועשרות אלפי הפצועים בגוף ובנפש.

גם השליח המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התקשר אל משפחת חן ושוחח עימם ארוכות. וויטקוף ציין כי הוא מעריך את הדרך בה המשפחה ניהלה את המאבק להשבת איתי, והדגיש את תפקידה המרכזי בהדגשת הצורך להחזיר את אחרון החטופים. הוא הוסיף כי המשפחה סייעה לנשיא טראמפ להבין את חשיבות החזרת החטופים והחללים, וחיזקה את הנחישות והמחויבות האמריקאית להמשיך במאמץ עד שיוחזר החטוף האחרון.

שורד השבי מתן אנגרסט, חברו לצוות הטנק של איתי, שנחטף גם הוא לעזה בשבעה באוקטובר ושוחרר בעסקה האחרונה, העלה סטורי לאינסטגרם עם תמונה של השניים מהשירות הצבאי וכתב: "לא הפסקתי לחשוב עליך, סוף סוף חזרת הביתה אחי... צוות פרץ בבית". החלל עוז דניאל, חבר נוסף בצוות, הושב לישראל גם הוא השבוע.