דיווח: ישראל במגעים עם דרום סודאן להעביר עזתים לשטחה

ישראל מקיימת שיחות עם דרום סודאן על האפשרות להעביר אזרחים עזתים לשטחה, כך דווח הערב (שלישי) ב-סוכנות הידיעות AP לפי שישה גורמים המעורים בפרטים. לא ברור עד כמה התקדמו השיחות. יש לציין כי אם התוכנית תצא לפועל, זה אומר שיועברו אנשים מאזור מוכה מלחמה ורעב לאזור מוכה מלחמה ורעב נוסף, מה שיעלה סוגיות של זכויות אדם.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר אמר שהוא שהוא רוצה לממש את חזונו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על העברת חלק גדול מאוכלוסיית עזה דרך תהליך של "הגירה מרצון". במקביל, ישראל הציעה הצעות דומות למדינות אפריקאיות אחרות. אך הפלסטינים ורוב הקהילה הבינלאומית דחו את ההצעות.

לדרום סודן, עסקה כזו יכולה לסייע לבנות קשרים קרובים יותר עם ישראל, שהיא כיום הכוח הצבאי החזק ביותר במזרח התיכון. זו גם אפשרות לדריסת רגל עם טראמפ, שהעלה את הרעיון של יישוב אוכלוסיית עזה בפברואר אך נראה שנסוג ממנו בחודשים האחרונים. נציין כי שר החוץ של דרום סודן, ביקר ביהודה ושומרון רק בשבוע שעבר, יחד עם ראשי מועצות שומרון ובנימין, יוסי דגן וישראל גנץ.

משרד החוץ סירב להגיב ל-ap, ושר החוץ של דרום סודן לא השיב לשאלות סוכנות הידיעות. דובר במחלקת המדינה האמריקנית מסר שהוא לא מגיב על שיחות דיפלומטיות פרטיות.