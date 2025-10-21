דיווח: בממשל טראמפ חוששים ש"נתניהו יפר את ההסכם בעזה"

בניו יורק טיימס דווח הלילה (שלישי) כי בממשל טראמפ מודאגים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו יפר את ההסכם בעזה, ולשם כך שלחו את השליח סטיב ווויטקוף וג'ארד קושנר לישראל, וגם את סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, כדי לוודא שההסכם יישאר על תילו.

על פי הדיווח, גורמים אמריקנים אמרו כי הם מודאגים יותר ויותר מכך שנתניהו עלול לפרק את ההסכם שהושג בתיווכם. כמה גורמים בממשל, טענו כי האסטרטגיה כעת היא שוואנס, וויטקוף וקושנר ינסו למנוע מנתניהו לחדש את המתקפה הכוללת נגד חמאס.

לעת עתה, הנשיא טראמפ מאמין שבחמאס מוכנים להמשיך במשא ומתן עם כוונות וכי התקרית שאירעה ברפיח ובה נהרגו שני הלוחמים רס"ן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ, בוצעה על ידי קבוצות משניות בארגון הטרור.

נכון לעכשיו, נציגי המשא ומתן המייצגים כמה מהממשלות הערביות שסייעו בתיווך העסקה נפגשים בקהיר, כך לפי גורם בבית הלבן שדיבר על התכנון. גורם בכיר אחר בממשל אמר כי וויטקוף וקושנר מודים שהמצב "עדין מאוד" וכי ההסכם שעליו ניהלו משא ומתן נמצא בסכנת התפרקות.