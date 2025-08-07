האקבי: "הקרן ההומניטרית מספקת אוכל - אבל לא לחמאס"
לדברי שגריר ארה"ב GHF מצליחה לעמוד ביעד שהציב לה הנשיא טראמפ • צה"ל הרס את ביתו של אחד המחבלים מהפיגוע ברכבת הקלה ביפו באוקטובר • כל העדכונים מהיום ה-671 למלחמה
היום ה-671 למלחמה: צה"ל הרס במהלך הלילה (חמישי) את ביתו של אחד המחבלים מהפיגוע ביפו באוקטובר. שגריר ארה"ב בישראל משבח את פעילות הקרן ההומניטרית לעזה - "האוכל מגיע לידי הרעבים, בלי להגיע לחמאס".
דיווח פלסטיני: מסוקי צה"ל יורים אש כבדה ממזרח לעיר עזה (איילי כהן)
העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט": ע"פ מקורות בחמאס ובפלגים פלסטיניים אחרים: "המגעים עם המתווכות לא נקטעו, אך עד כה לא הייתה "פריצת דרך של ממש" שתאפשר את חידוש המשא ומתן"
סקיי ניוז בערבית: שיירת סיוע של איחוד האמירויות הוכנסה לרצועת עזה דרך מעבר רפיח (איילי כהן)
העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט": חיזבאללה הביע את נכונותו למסור את טיליו ארוכי הטווח בתמורה להפסקת התקיפות הישראליות ולאפשר את שיקום דרום לבנון (איילי כהן)
דיווח פלסטיני: צה"ל הרס את ביתו של המחבל עבד א-רחים הימוני, ממבצעי הפיגוע בתחנת הרכבת הקלה ביפו באוקטובר האחרון (איילי כהן)
לבנון: בהמשך לדיווחים על תקיפת צה"ל בדרום המדינה אתמול דווח על שני פצועים בכפר דיר סיריאן הסמוך למרג' עיון (איילי כהן)
טראמפ באיום על איראן: "אם הם יתחילו מחדש את תוכנית הגרעין - נחזור לתקוף" (מעיין רפאל)
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי: "טראמפ אמר לנו שהוא רוצה שהאוכל יגיע לידי אנשים רעבים, אבל בצורה שלא תגיע לידי חמאס, זה בדיוק מה שעשינו כשהקמנו את הקרן ההומניטרית לעזה. התוצאה הייתה מרשימה למדי" (מעיין רפאל)
