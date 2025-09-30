טראמפ מציב אולטימטום לחמאס: "יש לכם שלושה עד ארבעה ימים להגיב לתכנית"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציב היום (שלישי) אולטימטום לחמאס, שלפיו בפני הארגון עומדים שלושה עד ארבעה ימים בלבד להשיב להצעת הפסקת האש והסדר הקבע שגיבש יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אין הרבה מקום למו"מ עם חמאס על ההסכם", אמר טראמפ לכתבים ביציאה מהבית הלבן.

"אנחנו רוצים את שחרור החטופים והתנהגות טובה מצדם. אם לא יסכימו - אתן לישראל לעשות מה שהיא צריכה לעשות. הם יכולים לעשות את זה די בקלות".

טראמפ ציין כי מאז תחילת המלחמה "חוסלו כ-25 אלף מחמאס, כולל המנהיגים שלהם - יותר מפעם אחת". לדבריו, "הם שילמו מחיר כבד, ואנחנו מקווים שמנהיגי חמאס יבחרו בחיים שקטים, אבל אולי זה לא יקרה". הנשיא הוסיף: "אם העסקה הזו תקרה, זה יהיה אחד הדברים הגדולים ביותר שאי פעם קרו - שלום במזרח התיכון".

הרקע לדבריו הוא התוכנית שהוצגה השבוע בבית הלבן 8 יוזמה אמריקנית־ישראלית לסיום המלחמה בעזה. המתווה כולל שחרור כל החטופים בתוך 72 שעות, פירוז הרצועה מנשק, הקמת מנגנון בינלאומי לשיקום עזה ותיאום ביטחוני הדוק בין ישראל למדינות ערביות מתונות. בתמורה, ישראל תתחייב להפסיק את המלחמה ולסגת בהדרגה מכוחות קרקעיים מהרצועה.

בתוך כך, מקור המקורב לחמאס אמר לסוכנות רויטרס כי התוכנית "מוטה לחלוטין לטובת ישראל" ומציבה "תנאים בלתי אפשריים שמטרתם לחסל את הארגון". עם זאת, גורם אחר המעורה בשיחות אמר כי נציגי חמאס "יבחנו את ההצעה בתום לב וימסרו תגובה בקרוב".

גורם פלסטיני נוסף הוסיף: "מה שטראמפ הציע הוא אימוץ מלא של כל התנאים הישראליים, שאינם מעניקים לעם הפלסטיני או לתושבי עזה זכויות לגיטימיות כלשהן".