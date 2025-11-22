מחבל ירה לעבר הכוחות ברצועה - וחוסל; בתגובה להפרה צה"ל חיסל בכיר חמאס | עדכונים שוטפים
צה"ל תקף משגרים ואתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא ובדרום לבנון • גורם אמריקני בכיר: "צבא לבנון לא עושה מספיק לפירוז חיזבאללה" • כל העדכונים
חמישה חוסלו היום (שבת) בתקיפה אווירית על רכב בעיר עזה, בהם בכיר חמאס ובנו. קודם לכן, מחבלים פתחו באש לעבר כוחות צה"ל משני צידי הקו הירוק ברצועה, אין נפגעים. גורם אמריקני בכיר מסר לעיתון אל-חדת' הסעודי: "צבא לבנון לא עושה מספיק, אנו פועלים מולו לפירוז חיזבאללה". מוקדם יותר, צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה בתקיפה בדרום לבנון.
דיווח בעזה: 8 הרוגים עד כה בתקיפות ברצועה (הדר טבשי)
פעילות כוחות צה"ל בעזה נמשכת: חוסלו שלושה מחבלים נוספים באזור המנהרה במזרח רפיח
הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש: מחבל חמוש חצה בג׳יפ את הקו הצהוב בנסיעה על ציר הומניטרי, ירה לעבר כוחות צה"ל - וחוסל תוך שניות בודדות
מוקדם יותר היום, מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים. מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.
בתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה (ינון שלום יתח)
צה״ל תקף משגרים ואתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב הבקעא ובדרום לבנון (ינון שלום יתח)
התקיפה בעיר עזה: ישראל עידכנה את מנגנון הפיקוח האמריקני טרם החיסול (גיא עזריאל)
טרם התקיפה בעיר עזה: מחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל משני צידי הקו הירוק, בניגוד להפסקת האש (ינון שלום יתח)
דיווחים בעזה: מספר ההרוגים בתקיפה בעיר עזה עלה לחמישה (הדר טבשי)
צה"ל פתח בגל תקיפות בלבנון (אוריה קשת)
גורם ביטחוני ל-i24NEWS: היעד לתקיפה הממוקדת בעיר עזה - עלאא' חדידי, רמ"ח האספקה במטה הייצור של חמאס (ינון שלום יתח)
דיווח: 4 חוסלו בתקיפה על רכב בעיר עזה - בהם בכיר חמאס אבו עבדאללה אל-חדידי ובנו (הדר טבשי)
דיווחים בלבנון: תקיפה באזור נבטיה שבדרום המדינה (הדר טבשי)
דיווחים פלסטיניים: יום שלישי ברצף שחמאס יחד עם צוותי הצלב האדום עורכים חיפושים אחר חטופים במחנה נוסייראת, במרכז הרצועה (הדר טבשי)
דיווח: ארצות הברית מקדמת תוכניות לבניית קהילות לפלסטינים בצד הישראלי של הקו המפריד בין עזה, מביאה צוותי מהנדסים ומתחילה לפנות אתרים בתקווה להרחיק אזרחים מאזורים בשליטת חמאס (רון צור)
משרד הבריאות הלבנוני: הרוג בתקיפה הבוקר בדרום לבנון (הדר טבשי)
גורם אמריקני בכיר מסר לעיתון אל-חדת' הסעודי: "צבא לבנון לא עושה מספיק... אנו פועלים מולו לתיאום מידע כדי לפרז את חיזבאללה" (הדר טבשי)
צה"ל חיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון (ארנולד נטייב)