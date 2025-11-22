הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש: מחבל חמוש חצה בג׳יפ את הקו הצהוב בנסיעה על ציר הומניטרי, ירה לעבר כוחות צה"ל - וחוסל תוך שניות בודדות

מוקדם יותר היום, מחבל חמוש חצה את הקו הצהוב, תוך שימוש וניצול ציני של הציר ההומניטרי דרכו נכנס סיוע הומניטרי למרחב דרום הרצועה. המחבל ביצע ירי לעבר כוחות צה"ל הפרוסים בדרום רצועת עזה, ללא נפגעים. מיד לאחר הזיהוי, כוחות החטיבה הדרומית ירו וחיסלו את המחבל.

בתגובה לכך, צה"ל בהובלת פיקוד הדרום, בהכוונת אמ"ן ושב"כ ובאמצעות חיל האוויר החל לתקוף מטרות של ארגון הטרור חמאס ברחבי רצועת עזה (ינון שלום יתח)