חמאס מאותת: ״יקבל חלקית את תוכנית השלום של טראמפ״

מקורות בחמאס אישרו היום (שישי) בפני ״א-שרק אל-אווסט״ כי הארגון לא ידחה לחלוטין את תוכנית השלום של טראמפ, אלא יקבל אותה חלקית, בתוספת ״תיקונים הקשורים לסוגיות מסוימות - במיוחד אלו הקשורות למסירת החטופים, נסיגה מרצועת עזה ונוספות״. אולם, עיתון ״אל-אח'באר״ הלבנוני דיווח כי וושינגטון דוחה את התיקונים שהוצעו לתוכנית. במקביל, גורם בחמאס מסר לסוכנות הידיעות AFP כי הארגון זקוק ליותר זמן כדי לבחון את תוכנית השלום בעזה שהציע נשיא ארה״ב דונלד טראמפ.

לפי הדיווחים, הדיונים בחמאס עדיין נמשכים ובכל רגע עשויה להימסר תגובה למתווכות. בתוך כך, מקורות מפלגים אחרים (שאינם חמאס) סבורים כי התוכנית "מציגה תמונה ברורה של תבוסה עבורם, וההחלטה לקבלה או לדחותה פירושה שרצועת עזה תעמוד בפני גורל ועתיד מסוכנים מאוד". אותם מקורות העלו חשש כי התוכנית מבטיחה לישראל את השגת כל מטרותיה ובפרט "שליטה ביטחונית על רצועת עזה, שתהפוך אותה לאזור דומה למצב הנוכחי בגדה המערבית ובירושלים, שם מתרחשות הפרות סדר יומיומיות".

לדברי מקורות בחמאס, הנהגת ארגון הטרור עדיין מתייעצת באופן פנימי, כמו גם עם חלק מהפלגים שלו, לגבי העמדה שתוצג. נציגי הג'יהאד האסלאמי הביעו התנגדות לתוכנית והדגישו המסוכנות שלה, לדבריהם, "אין לקבל את התוכנית במלואה - יש לבצע בה תיקונים כדי למנוע, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה והשבת החטופים ללא ערבויות ברורות בכתב לנסיגה ההדרגתית".

עוד דווח כי המקורות אישרו שחמאס רוצה להשיב בחיובי לתוכנית טראמפ, כל עוד תכלול: סיום המלחמה באופן סופי, נסיגה מרצועת עזה, והכנסת סיוע הומניטרי באופן חופשי ללא פיקוח. כמו כן ציינו כי שחרור החטופים לא ייעשה באופן מהיר.

כאמור, ושינגטון דוחה את התיקונים לתוכנית השלום של טראמפ ובינתיים, במצרים נעשים פסימיים יותר ויותר לגבי סיכויי ההצלחה של התוכנית. מקורות מצריים אמרו ל״אל-אח'באר״ כי גורמים אמריקנים הודיעו בבירור לעמיתיהם בקהיר כי "תוכניתו של טראמפ מייצגת את הסיכוי האחרון" לפני שישראל מקבלת יד חופשית ברצועת עזה לבצע מבצע צבאי מקיף שמטרתו לחסל לחלוטין את חמאס ואת הפלגים האחרים.

לדברי המקור, "וושינגטון מסרבת לדון בכל הערות של התנועה או הפלגים", במיוחד בנוגע לעיתוי שחרור החטופים במהלך 72 השעות, פרטי הנסיגה הישראלית או מנגנוני הממשל ב"יום שאחרי".