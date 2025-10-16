החות'ים: מת מפצעיו הרמטכ"ל שנפצע בתקיפה ישראלית

החות'ים הודיעו היום (חמישי) כי מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'מרי, רמטכ"ל ארגון הטרור, מת מפצעיו לאחר שנפגע בתקיפה הישראלית במסגרת מבצע "טיפת מזל", בה תקף וחיסל צה"ל מספר בכירים תימנים.

בהודעה רשמית שפרסמו החות'ים נכתב כי "סבבי העימות עם האויב לא הסתיימו", ואיימו כי ישראל "תקבל את עונשה המרתיע על הפשעים שביצעה". לטענתם, יחד עימו נהרג גם בנו בן ה-13.

רמטכ"ל החות'ים נפגע כאמור במסגרת תקיפה בה נהרגו מספר בכירים בארגון הארגון הודיע אז על מותם של ראש ממשלתם אחמד ר'אלב א-רהווי ומספר שרים. לאחר התקיפה, דווח כי ארגון הטרור עצר 11 אנשי צוות מטעם האו"ם, עקב חשד לשיתוף פעולה עם ישראל. מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, גינה בחריפות אז את המעצר השרירותי, ודחק בשחרורם המיידי.

לאחר היוודע דבר מותו של אל-ע'מארי, אמר ראש הממשלה נתניהו כי "עוד רמטכ"ל חוסל בשורת מפקדי הטרור שביקשו לפגוע בנו, נגיע לכולם". שר הביטחון כ"ץ, אמר במהלך ביקור ב"חמל החות'ים" באגף המודיעין כי "פעלנו רבות מול החות'ים כדי להסיר איומים משמעותיים, הרמטכ"ל החות'י הצטרף אל חבריו מסוכלי ציר הרשע במעמקי הגיהנום".