אחיו של איציק אלגרט: הנתיחה מעלה - הוא עונה למוות בחקירה

דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט ז"ל שנחטף מקיבוץ ניר עוז בשבעה באוקטובר וגופתו הוחזרה בעסקת החטופים השנייה, אמר היום (חמישי) כי נתיחת גופתו של אחיו העלתה כי הוא עונה למוות על ידי החמאס במהלך חקירה.

"איציק לא מת מהתקף לב. גופתו הגיעה עם מספר רב של צלעות שבורות כתוצאה מלחץ חיצוני על בית החזה. בהונות הרגליים שבורות, ושבר באף. איציק נרצח באכזריות קשה", אמר דני.

בשבוע שעבר, וכחצי שנה לאחר השבתו ארצה, משפחת החלל החטוף איציק אלגרט ז"ל צפתה בתיעוד מצולם ראשון שלו משבי החמאס, שצולם חודש בלבד לפני מותו. התיעוד היה קשה לצפייה, ובני המשפחה סיפרו כי הוא נראה במצב גופני ונפשי קשה, מורעב, מושפל ומתקשה לדבר.

קרוב משפחה אמר: "אי אפשר שלא לראות את הדמיון הכואב לתיעודים של אביתר דוד ורום ברסלבסקי. לא מפתיע שהוא קיבל התקף לב ונרצח".

אלגרט נחטף חי ביום הטבח, ה-7 באוקטובר, לאחר שכבר נפצע מירי בתוך הממ"ד בביתו. בשיחה טלפונית שנקטעה באכזריות, הוא הספיק לבקש עזרה מאחיו דני - שתידרך אותו כיצד להניח חסם עורקים. זמן קצר לאחר מכן הקשר נותק.

למרות פציעתו הקשה, התברר בהמשך כי נלקח לעזה כשהוא בחיים ושם הוחזק חודשים ארוכים בתנאים קשים. אחיו, דני אלגרט, הפך לאחד הקולות הבולטים במאבק להשבת החטופים. לאורך כל התקופה השתתף בהפגנות, הופיע בדיוני הכנסת, ונשא דברים מרגשים בכל במה אפשרית.