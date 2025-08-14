השביתה מתרחבת: רשות שדות התעופה תאפשר לעובדיה למחות

מומלצים -

ועד עובדי רשות שדות התעופה הודיע הבוקר (חמישי) לעובדיו כי יאפשר להם לקחת יום חופש ביום ראשון הקרוב, למי שירצה להשתתף בפעולות המחאה ובכך להביע תמיכה במשפחות החטופים והמשפחות השכולות של "מועצת אוקטובר". בוועד העובדים אמרו ל-i24NEWS: "שכל אחד יפעל לפי צו מצפונו".

נדגיש כי לא מדובר בהכרזת שביתה, אלא באיפשור לעובדים שלא להגיע לעבודה על חשבון יום חופש שלהם. במידה ועובדים רבים יחליטו לנצל זאת, עשויים להיות שיבושים בנתב"ג ביום ראשון הקרוב - אם כי נכון לשעה זו אין צפי לכך.

מרשות שדות התעופה נמסר: "הוועד לא מצטרפים לשביתה אלא מאפשרים לעובדים שירצו לעשות את זה פרטנית בהודעה מראש למנהלים וההערכה שמדובר בכמות מזערית ולא תהיה לזה שום השפעה על נתב"ג".

נזכיר כי, ביום ראשון הקרוב עתיד להתקיים יום המחאה למען שחרור החטופים. בהתאחדות התעשיינים הודיעו כי הם יתמכו באישור חופש לעובדים המעוניינים להשתתף באירועים. נשיא ההתאחדות, ד"ר רון תומר, פנה באמצעות איגרת לכלל חברות התעשייה וההייטק החברות בה והביעה תמיכה באישור חופש לעובדים. הוא ציין: "התאחדות התעשיינים תומכת לאורך כל הדרך בהעמדת שחרור החטופים כיעד ראשון וראשי של מדינת ישראל. ההתאחדות הייתה בין הראשונות לשלב את לוגו מטה החטופים בלוגו הרשמי שלה, והשתתפה בפורום עסקי של המטה".

בנוסף, מספר מוסדות אקדמיים הודיעו על הצטרפותן ליוזמת השבתת המשק של משפחות החטופים והמשפחות השכולות של "מועצת אוקטובר". בהם: הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. מיוזמי השביתה נמסר: " "גם האקדמיה בישראל הבינה שהשתיקה הורגת".

כך גם, ההסתדרות הרפואית הוציאה הודעה בה נמסר לרופאים ולרופאות כי יוכלו לקחת חלק בפעולות המחאה השונות. "תמונות החטופים השדופים מהדהדות אצל כולנו, מונעות מאיתנו לעבור לסדר היום. ההסתדרות הרפואית עמדה ותמשיך לעמוד לצד משפחות החטופים. אנו קוראים לממשלה להפוך כל אבן על מנת להחזיר את כלל החטופים שנותרו בשבי, ולהבין שהזמן אזל מזמן", נמסר".