דיון בכנסת: מי יחליף את חמאס ביום שאחרי? | פרסום ראשון

פרסום ראשון: בדיון חסוי בכנסת חשף בכיר במועצה לביטחון לאומי כי אחת הדרכים המוצעות להחלפת שלטון חמאס בעזה היא חיזוק חמולות מקומיות המתנגדות לארגון- כך נחשף היום (שלישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS . צפו בציטוטים מן הדיון החשאי - בתחילת העמוד.

הדברים נאמרו לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הציג ביום ראשון את מטרות המלחמה, בהן הקמת ממשל אזרחי חלופי בעזה - לא חמאס ולא הרשות הפלסטינית.

לדברי הבכיר, "ראש הממשלה והקבינט אישרו" את המהלך, אך חברי כנסת מהקואליציה מתחו ביקורת ואמרו: "הם כולם אויב שלנו, גם החמולות". באופוזיציה ניצלו את ההזדמנות לעקוץ והזכירו לח"כים מהימין כי השרים שלהם יושבים בקבינט שאישר את התוכנית.