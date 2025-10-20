פרסום ראשון: מנגנון הפיקוח הבין-לאומי להסכם החל לפעול

המפקדה האמריקנית, מנגון הפיקוח הבין-לאומי ליישום השלב השני בהסכם לסיום המלחמה, החלה לפעול - כך פרסמנו לראשונה הערב (שני) במהדורה המרכזית. מטרתה יהיה תיאום בין המדינות, הארגונים והאישים שעתידים לעסוק בשלבים הבאים של תוכנית טראמפ, בעיקר בהיבטי שיקום הרצועה.

בראש המפקדה, שתוקם בדרום הארץ, יעמוד גנרל שלושה כוכבים אמריקני. לצידו, יעמוד גנרל שני כוכבים בריטי, ויחד איתם גם נציג ישראלי - אלוף יקי דולף, שהיה מפקד אוגדת איו"ש. בנוסף, לישראל הגיעו 200 חיילים אמריקנים שיעסקו בהקמות ולא מכן ישובו בחזרה.

המפקדה כאמור, תכיל נציגים מצבאות וארגונים שותפים. ההערכה היא כי ייקח שבועות עד שהיא תיכנס לפעילות מלאה, גם הגעתם של הנציגים והגורומים צפויים לקחת זמן. המסר האמריקני שמועבר הוא כי לא יהיו נציגים מטעם ארצות הברית בתוך עזה, אך יופעלו אמצעים מודיעיניים על מנת לעקוב אחר הנעשה ברצועה.