תושב עזה: "אנחנו רוצים להתפנות אבל חמאס מונע מאיתנו"

מומלצים -

צה"ל פרסם היום (רביעי) הקלטת שיחה בין קצין מנהלת התיאום והקישור במתפ"ש לבין תושב העיר עזה, שמודה כי "אנחנו רוצים לצאת דרומה אך חמאס עומדים בדרך".

עיקרי דבריו של תושב העיר: "חמאס אומרים לאנשים - 'תחזרו הביתה, אין פינוי, תחזרו, תחזרו' והאנשים מתפזרים. בחיי אנשים מפחדים, חלק מהאנשים עוברים מרחובות צדדיים ומחפשים דרכים חלופיות. חמאס עומדים על חוף הים ליד אלנאבלסי וליד מקומות נוספים, ומונעים מהאכולסייה לנוע בדרכים הראשיות".

הקלטת השיחה פורסמה נוכח היערכות צה"ל להרחבת התמרון בעיר עזה והשתלטות על מעוזי הטרור של חמאס , ולטענת צה"ל, היא "חושפת את ניסיונות חמאס לבלום את תנועת האוכלוסייה דרומה, במטרה להשתמש בתושבים כמגן אנושי".

דובר צה"ל

בתוך כך, בצה"ל ממשיכים להיערך לכיבוש עזה: 60-70 אלף עזתים יירדו דרומה לפני הודעת הפינוי, וההערכה היא שמאות אלפים ירדו למוואסי עם הודעת הפינוי. בצה״ל נערכים גם לאפשרות של 200 אלף עזתים שיסרבו להתפנות. גורם בטחוני אומר: חמאס מנסה לארגן מארב לגיטימציה לצה"ל בעיר עזה. כשבמקביל: ארגון הטרור מנסה להרתיע את האוכלוסייה מפינוי עתידי - כדי למנוע את הכניסה של צה"ל לעיר