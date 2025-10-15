משפחתו של מתן אנגרסט: "הוצא מהמנהרות 4 ימים לפני השחרור, ככה התרגל לאור"

רינה ומוטי, סבתו וסבו של מתן אנגרסט ששב ביום שני משבי חמאס בעזה סיפרו בריאיון ל-i24NEWS: "מתן ביקש מאיתנו סליחה על זה שהכביד עלינו במשך שנתיים".

"זה נכד שעזרנו לגדל אותו", סיפר סבו של מתן, "לראות אותו חי ועומד על הרגליים - זו חוויה שלא תישכח לעולמים". סבתו סיפרה: "הוא אומר שמה שהחזיק אותו בשבי זה השירים של עומר אדם, שלמה ארצי ואייל גולן, הוא כל הזמן שר את השירים האלה".

בתוך כך, הם סיפרו כי ארבעה ימים לפני השחרור הוציאו את מתן והחטופים מהמנהרות - וכך העיניים שלהם התרגלו לאור. מתן עובר כעת סדרת טיפולים ברפואה מתקדמת ועדיין לא ידוע מועד שחרורו מבית החולים.

