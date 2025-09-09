פרסום ראשון: המידע הדרמטי שהתקבל - וכמעט ביטל את התקיפה

מומלצים -

פרסום ראשון: במערכת הביטחון התלבטו, עד הרגע האחרון, האם להוציא את ניסיון החיסול של בכירי חמאס בקטאר לפועל - זאת בשל חשד לפיו חאלד משעל, מנהיג ארגון חמאס בחו"ל, לא נמצא במבנה שהותקף, כך פרסם הערב (שלישי) לראשונה כתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'.

עוד נודע, כי העובדה שח'ליל אל-חיה, שנחשב לשחקן מרכזי, נמצא במקום - ועצם כך שהתכנסות של בכירי הארגון כזו אינה דבר שקורה באופן קבוע, הטו את הכף לטובת ביצוע התקיפה.

כזכור, המבצע המשותף של צה"ל ושב"כ נגד בכירי ארגון הטרור, יצא לפועל בסביבות השעה ארבע אחר הצהריים, במסגרתו כעשרה מטוסי חיל האוויר תקפו מבנה בו שהו בכירי הארגון בדוחא, בירת קטאר.

גורם ביטחוני אמר מוקדם יותר היום ל-i24NEWS: "בשעות הקרובות נדע יותר, כרגע זה נראה טוב. מדובר בשורת מחבלים עם דם של אלפים ישראלי על הידיים, שעסקו בהכוונת טרור, שהיו סרבנים בעמדות שלהם במשא ומתן - הם לא אמרו כן לעסקה במשך קרוב לשנה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למבצע במהלך נאום שנשא באירוע יום העצמאות האמריקני של שגרירות ארצות הברית בישראל. "אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה להכרעת החמאס, מי שהותקפו חגגו את ה-7 באוקטובר. המשימה בוצעה באופן מירבי - נגמרו הימים שראשי הטרור ייהנו מחסינות במקום כלשהו", אמר