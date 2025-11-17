דובר צה"ל: חוסל מחבל שפעל כנציג מקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר אל מנצורי בדרום לבנון.

בהובלת אוגדה 91, ובאמצעות חיל האוויר צה"ל תקף וחיסל את המחבל מחמד עלי שויח’ שבמסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. כמו כן, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור