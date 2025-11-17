צה"ל: חיסלנו מחבל חיזבאללה בכפר בדרום לבנון
צה"ל תקף וחיסל את נציג ארגון הטרור שפעל בין היתר להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור • חיל האוויר ביצע תקיפות אוויריות בדרום-מזרח ח'אן יונס - כך לפי דיווחים פלסטיניים • עדכונים שוטפים
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
צה"ל חיסל אמש (ראשון) מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שפעל כנציג מקומי של הארגון באל מנצורי שבדרום לבנון. לפי דיווח פלסטיני מטוסי צה"ל ביצעו תקיפות אוויריות בדרום-מזרח ח'אן יונס.
דובר צה"ל: חוסל מחבל שפעל כנציג מקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר אל מנצורי בדרום לבנון.
בהובלת אוגדה 91, ובאמצעות חיל האוויר צה"ל תקף וחיסל את המחבל מחמד עלי שויח’ שבמסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. כמו כן, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור
דיווח פלסטיני: מטוסי צה"ל ביצעו תקיפות אוויריות בדרום-מזרח ח'אן יונס (איילי כהן)
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות