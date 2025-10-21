רונן אנגל ז"ל הובא למנוחות, בתו פרצה בבכי: "הלוואי שהילדים שלי יזכו לאבא כמוך"

רונן אנגל ז"ל, שנרצח בניר עוז כשיצא להגן על משפחתו בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה, הובא היום (שלישי) למנוחות.

ביתו של רונן, מיקה אנגל, שנחטפה גם היא ושוחררה בעסקה הראשונה, ספדה לו: "אבוש, אבא שלי,

אני כל כך לא רוצה להשלים ולהבין שאתה כבר לא תהיה איתי. שאני לעולם לא אזכה לחבק אותך שוב, שאני לא אזכה להיות איתך שוב, לקרוא לך אבא שוב. זה היה אני ואתה נגד העולם ועכשיו אני לבד נגד העולם. העולם שקרע אותי למליון חתיכות ואוכל אותי. איך אני אתמודד בלעדיך?".

"אבוש, כמה אני אוהבת אותך. הלוואי והייתה דרך להסביר לך כמה אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך בכל איבר וגיד בגוף שלי, בכל נים ווריד, בכל נשימה שאני שואפת. ואיך בכל נשיפה אני נזכרת ברגע שסיפרו לנו שאתה מת - ממש אותה תחושה שאין חמצן, אין אוויר".

"נמאס לי כבר לבכות על או עם תמונה שלך אבל אני אתן את הכל רק כדי לבכות איתך! ולא עליך עוד פעם אחת. אבל אבוש אני החלטתי שאני חיה בשבילך. אני אעשה את כל הדברים, אני אראה את כל המקומות בשבילך, בשביל שאתה תוכל לחיות ולראות את כל הדברים שלא הספקת בתוכי! בעזרת השם ניפגש בגלגול הבא, תשמור לי מקום לידך, תחכה לי אבוש. כל כך לא הגיע לך הסוף הזה. אוהבת אותך לעד", אמרה מיקה.

קרינה, אשתו של רונן, ספדה לו: "רונן שלי, איך בכלל מסכמים אותך במילים? איך נפרדים ממי שתמיד אמר שיהיה בסדר? היית הלב של הבית עם חוש ההומור הבלתי נגמר שלך. החיים לידך היו כמו הרתפקאה - מתחת גבולות ולקחת אותנו לקצה. היית חבר, שותף לויכוחים ולצחוקים הגדולים - ועכשיו הבית קצת שקט, אז אנחנו מנסים להיות קצת כמוך. כל חיוך של טום, מיקה ויובל הוא כמוך".

יובל אנגל, בתו של רונן: "אבא, אני שמחה שחזרת שתישאר לעולם פה בקיבוץ שכל כך אהבת. הקיבוץ שיש לנו זכרונות כל כך טובים ממנו, כמו הפעם ההיא שנסעת מהר ואני עפתי מהג'יפ ואתה צילמת אותי נופלת וצחקת. כי כזה היית: תמיד צוחק מכל מצב, רואה את הדברים הטובים, המצחיקים, תמיד אופטימי ושמח. אבא, אלו היו 10 שנים קצרות אבל מדהימות בהן הייתי הבת הקטנה שלך. לוקחת איתי מיליון זכרונות טובים ואלפי תמונות שצילמת שילוו אותי תמיד. אבא, אתה הגיבור שלי".

יפעת, חברה מהקיבוץ: "רונן החבר שלי, היית בן זוג תומך ואוהב, היית אבא לשלושת ילדיך. הגנת על ביתך באומץ וגבורה. לעד אזכור את הימים שאימצתם אתכם כשהגעתם לקיבוץ והחברות המשיכה משם. נוח על משכבך בשלום, הגעת הביתה. חבר תהיה לי חסר".

יעל, חברה מהקיבוץ: "מלווים את רונן למנוחת עולם באדמת ניר עוז. היית תל אבביבי פרוע עם חן וקסם. תום ומיקה הגיחו די מהר לעולם והזוג החליטו לעבור למקום אחר לגדל בו ילדים מאשר העיר הגדולה. לאחר המעבר לקיבוץ הצטרפה למשפחה יובל הקטנה. הוא היה אופטימי חסר תקנה, היו לנו שיחות מעניינות בתור אחד שלוקח את החיים בקלות ומסתכל על חצי הכוס המלאה.

הביטוי - הכל לטובה נוכח בחייו לא סתם כקלישאה, אלא היה נכון לו. רונן שהכרתי אהב את התנועה על גלגלים, זה היה מקום נוח עבורו. עם האופנוע חרש את שבילי הארץ שאהב. יש לנו המון זכרונות משותפים.

הוא אהב לאסוף חלקי ויטנג׳, לשפץ, לתקן ולצבוע. זבל של מישהו הוא אוצר למישהו אחר נהג לומר והוא יצירות ייחודיות.

רונן אהב להדריך את הדור הצעיר בצילום, היה לו כישרון נדיר לראות את העולם מזוויות מיוחדות. רונן היה חבר נאמן, אחד שאפשר לסמוך עליו שיבוא לעזרתך, יתן עצה וילחץ מצרה. היו חלומות וטיולים שרצינו להגשים יחד. רונן נהג לומר שלא צריך לחכות לפנסיה ולחיות עכשיו. אונן הרבה לעטוף בחיבוקים חמים עם חיוך ענק על הפנים. מאז 7 באוקטובר כל יום שעובר הוא חסר לנו יותר".

אושרית חברה של רונן: "אתה חסר לי, כבר שנתיים אני מציינת בלעדיך יום הולדת וזה לא נתפס לי כי תמיד היינו חוגגים יחד. כבר שנתיים אני מנסה להכין את העוגת תפוזים שאהבת ולא מצליחה. אני מודה למי שהחזיר אותך ועכשיו אתה בבית. אני עדין לא נפרדת ולא מעכל, אני כן אצליח לנשום יותר טוב כי חזרת הביתה".

רונן אנגל ז"ל, חבר קיבוץ ניר עוז, נולד וגדל בתל אביב, אך ב-2010 החליט להחליף את הנוף העירוני בשדות הנגב המערבי ולגדל את ילדיו בקיבוץ. הוא התנדב כחובש במד"א, היה אוהב הטבע והאדמה, שעבר בכל שבילי הארץ בטיולי אופנועים.

לרונן הייתה נפש של אומן - בין אם כצלם מוכשר שהתבונן על העולם מזווית ייחודית, או כששיפץ גרוטאות והעניק להן חיים חדשים, נהג לומר: "זבל של מישהו אחד הופך לאוצר אצל מישהו אחר". לפני כמה שנים קיעקע על הזרוע משפט נוסף שהיה דרך חיים עבורו: "Always look on the bright side of life". רונן נפל בעת שהגן על משפחתו מפני מחבלים שנכנסו לביתם ונחטף.

רונן הותיר אחריו את אשתו קרינה, את ילדיו טום, מיקה ויובל ואת אחיו דני. קרינה, מיקה ויובל נחטפו גם הן לעזה ב-7.10 ושוחררו בעסקה הראשונה בנובמבר 2023.