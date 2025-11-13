צה"ל: חיל האוויר תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון
אחת מהתשתיות מוקמה בתת-קרקע ובסמוך לאוכלוסייה אזרחית, כמו כן בלבנון דווח על תקיפות באזור צור ובעיתרון • דיווחים בעזה על תקיפות ישראליות בבית לאהיא שבצפון הרצועה ובח'אן יונס • עדכונים שוטפים
צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי חיל האוויר תקף מחסן אמצעי לחימה ותשתית טרור תת-קרקעית בדרום לבנון, שמוקמו בסמוך לאוכלוסיה אזרחית, במדינה דווח על תקיפות באזור צור ובעיתרון. דיווחים ברצועה על תקיפות ישראליות בבית לאהיא שבצפון עזה, ובח'אן יונס.
צה"ל: חיל האוויר תקף מחסן אמצעי לחימה ותשתית טרור תת-קרקעית של חיזבאללה בדרום לבנון. בנוסף, הותקפה תשתית טרור נוספת של ארגון הטרור במדינה
דיווחים ברצועה על תקיפות אוויריות בח'אן יונס שבדרום עזה, בתקשורת הפלסטינית דווח בנוסף על תקיפה בבית לאהיא שבצפון הרצועה (איילי כהן)
בתקשורת הלבנונית דווח במהלך הלילה על תקיפות ישראליות בכפר עיתרון שבדרום המדינה, ובסביבת הכפר טיר פלסאי שבאזור צור (איילי כהן)