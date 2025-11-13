צה"ל: חיל האוויר תקף תשתיות טרור של חיזבאללה בלבנון

אחת מהתשתיות מוקמה בתת-קרקע ובסמוך לאוכלוסייה אזרחית, כמו כן בלבנון דווח על תקיפות באזור צור ובעיתרון • דיווחים בעזה על תקיפות ישראליות בבית לאהיא שבצפון הרצועה ובח'אן יונס • עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■