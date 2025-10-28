הפרות חמאס: דיונים מול ממשל טראמפ על צעדים נוספים - מעבר לתקיפות ברצועה

בישראל מקיימים דיונים עם הממשל האמריקני על צעדי תגובה אפשריים, מעבר לתקיפות יעדים ברצועת עזה - כך דיווחנו הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. אחת האפשרויות שנמצאת על הפרק, היא הרחבת השטח שנמצא בשליטת צה"ל - מעבר לקו הצהוב.

גורמים ישראליים אומרים כי חמאס יכול להחזיר באופן מיידי "מספר בודד של גופות חללים". בתוך כך, הודיעה לשכת ראש הממשלה הערב כי נתניהו הנחה את צה"ל, בתום דיום שקיים, לפתוח בתקיפות עוצמתיות ברצועה, בתגובה להפרות של ארגון הטרור.

כאמור, מוקדם יותר היום מחבלים פתחו באש לעבר כוח צה"ל בדרום הרצועה עם ירי נ"ט וצליפה, צה"ל השיב בירי ארטילרי לעבר רפיח ובתקיפות מהאוויר. חמאס, הודיע בתגובה כי הוא דוחה את השבת החלל החטוף בשל "ההפרות של ישראל".