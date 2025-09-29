הבית הלבן: "אנחנו קרובים מאוד לעסקה"; נתניהו יציג לטראמפ הסתייגויות למתווה על עזה

יוכרז הסכם? ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית יקיימו הערב (שני) מסיבת עיתונאים במהלכה יתייחסו לכוונות להגיע להסכם ולעסקה לשחרור החטופים. למרות ההתקדמות המשמעותית בפגישות אתמול על 21 הנקודות של טראמפ, ראש הממשלה בכל זאת מתכוון להציג בפגישה הסתייגויות לסעיפים במתווה. מהבית הלבן נמסר: "אנחנו קרובים מאוד לעסקה".

"הנשיא טראמפ עובד מסביב לשעון. הוא מדבר עם נתניהו כל הזמן ומקדיש זמן רב להיות בקשר עם מדינות ערב בעלות הברית של ארה"ב במזרח התיכון", נמסר מדוברות הבית הלבן. "הוא נפגש עמם בניו יורק בשבוע שעבר".

עוד נמסר מטעמם: "יש לנו שיחות ישירות ולא-ישירות עם חמאס, הנשיא יודע - כשמגיעים לעסקה - שני הצדדים יהיו מעט לא מרוצים - אבל צריך שהקונפליקט הזה יסתיים".

במקביל, גורם מדיני מסר ל-i24NEWS: "יש מעורבות עמוקה מאוד של קטאר בהסכם שהתגבש". החל מ-17:45 - משדר מיוחד לפסגת המנהיגים ב-i24NEWS, ערוץ 15 בשלט.

לוח הזמנים בבית הלבן:

• 11:00 בבוקר (18:00 ישראל) - טראמפ ונתניהו יפגשו אל מול התקשורת

• 11:35 בבוקר (18:35 ישראל) - השניים ישוחחו בחדר הסגלגל בדלתיים סגורות

• 12:00 (19:00 ישראל) - השניים יאכלו ארוחת צהריים יחד

• 13:15 בצהריים (20:15) - השניים יקיימו מסיבת עיתונאים

כמו כן, התקיימה פגישה נוספת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, השליח המיוחד למזרח התיכון מטעמו של טראמפ סטיב וויטקוף ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. במהלכה, בהתאם לדיווחים קודמים ב-i24NEWS, נתניהו אישר מול וויטקוף כי העלה את נושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון בפגישה עם נשיא ארצות הברית.