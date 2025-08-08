חמשת העקרונות לסיום המלחמה והעימות הסוער בין בן גביר לרמטכ"ל: הקבינט הכריע בעד כיבוש עזה

מומלצים -

לאחר דיון ממושך: הקבינט המדיני ביטחוני אישר במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) את הכיבוש המלא של העיר עזה, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה. במהלך הישיבה, השרים אישרו את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כאשר במקביל הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הציע חלופה אחרת - שלא התקבלה.

בהודעת לשכת ראש הממשלה, שפורסמה עם סיום הדיון - שנמשך למעלה משש שעות - נמסר עוד: "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".

עוד נכתב בהודעה, כי ישנם חמישה עקרונות לסיום המלחמה: פירוק חמאס מנשקו, השבת כל החטופים - החיים והחללים כאחד, פירוז רצועת עזה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה. וקיומו של ממשל אזרחי חלופי שאינו החמאס או הרשות הפלסטינית.

במהלך הדיון, נרשם עימות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין הרמטכ"ל:

הרמטכ"ל זמיר: "אין מענה הומניטרי למיליון איש שנעביר משם, הכל יהיה מורכב. מציע שתסירו את החזרת החטופים ממטרות הלחימה".

בן גביר: "תפסיק לדבר לתקשורת. אנחנו רוצים הכרעה. כולנו דואגים לחטופים אבל גם לחיילים וללוחמים שדורשים ניצחון. כל הזמן יש תדרוכים של גורמים בצבא. אתם כפופים לדרג המדיני. תלמדו מהמשטרה איך מצייתים להחלטות הדרג המדיני".

סמוטריץ': "חייבים לדבר על ניצחון. אם הולכים לעסקה זמנית זו תבוסה. אסור לעצור באמצע. צריך לגבות מחיר מהחמאס, החמאס צריך לשלם מחיר על מה שעשה".

רגב: "חייבים להכריע".

אלקין: "הצבא מציע תוכנית לסיום הלחימה. זה בט"ש בפועל, מה שעושים ביהודה ושומרון. זו לא מלחמה".

כאמור, השרים סמוטריץ' ובן גביר הצביעו נגד הסעיפים שעסקו בחלוקת הסיוע ההומניטרי ברצועה. בן גביר התנגד גם לסעיפים שעסקו ביום שאחרי, מפני שלא צוין בהם עידוד הגירה וסיפוח.

כמו כן, נודע כי ההצעה שהתקבלה הערב מתמקדת בעיר עזה - כשהוחלט כי פינוי האזרחים מהעיר ייערך כחודשיים ויושלם עד 7 באוקטובר, כשבחירת התאריך הינה סמלית. כמו כן, כיבוש הרצועה ייעשה בהדרגה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד: "בחלטת הקבינט הלילה היא אסון שיוביל לאסונות רבים נוספים. בניגוד מוחלט לדעת הצבא ודרגי הבטחון, בלי התחשבות בשחיקה ובהתשה של הכוחות הלוחמים, בן גביר וסמוטריץ' גררו את נתניהו למהלך שייקח חודשים ארוכים, יוביל למות החטופים, להרג חיילים רבים, יעלה עשרות מיליארדים למשלם המיסים הישראלי ויוביל להתרסקות מדינית.

‏זה בדיוק מה שרצה החמאס: שישראל תלכד בשטח בלי מטרה, בלי להגדיר את תמונת היום שאחרי, בכיבוש חסר תועלת שאיש אינו מבין לאן הוא מוביל".