ישראל מזהה שינוי בעמדת חמאס; גורם ל-i24NEWS: "נתניהו לא יסרב לעסקה חלקית"

המגעים לעסקת חטופים נמשכים גם בימים אלה, כאשר בשלב זה אין הצעה ממשית להסכם כולל שיביא לסיום המלחמה. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי לא הושגה פריצת דרך בשיחות שמתנהלות בין משלחת חמאס לבין המצרים, שתצליח להביא את ישראל לקידום בשיחות.

עם זאת, בצוות המשא ומתן הישראלי, מדברים על שינוי מגמה בעמדת חמאס, כך שאם הוא יאמר בימים הקרובים שהוא מוכן להגיע לשיחות פשרה - ישראל תשלח צוות לדוחא. במקביל, גורם ישראלי אמר ל-i24NEWS כי "נתניהו לא יסרב לעסקה חלקית במידה וכזו תגיע". במקביל, האמריקנים שיגרו אזהרה לישראל, לפיה "המלחמה נמשכת יותר מידי זמן וצריך לקבל החלטות".