הרצי הלוי בעוטף: "לא הייתה פעם שרצינו לתקוף ונעצרנו"

במפגש עם תושבים במושב עין הבשור במסגרת הצגת תחקיר מתקפת 7 באוקטובר, התייחס היום (רביעי) הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי לכישלון צה"ל ביום המתקפה, להיערכות בשעות שקדמו לה, ולקונספירציות שהתפשטו מאז. "הפצ"רית לא יכולה ולא הגבילה אף אחת מהתקיפות של צה"ל", אמר. "אין פעם אחת שרצינו לתקוף ועצרנו". צפו בכתבה של כתב הדרום ארנולד נטייב.

הלוי התייחס גם לתקיפה אתמול בקטאר, שבה הותקפה פגישת בכירי חמאס: "אני לא הייתי שותף להחלטה שהתקבלה היום, אבל זאת החלטה מאוד מורכבת ולא טריוויאלית. אני עוד לא יודע אם היא הצליחה או לא. אני מאוד מעריך את מי שקיבל אותה. אנחנו צריכים להיות מאוד נחושים במערכה הזאת, במיוחד אחרי 7 באוקטובר וגם לפני - אבל אני לא יכול להחזיר את הזמן לאחור".

במפגש נשמעה גם ביקורת חריפה מצד התושבים, שהאשימו את המערכת בהפקרות ביום המתקפה, וגם על סיכון חיי חיילים בלחימה בעזה מאז תחילת המלחמה.