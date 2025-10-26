ממשל טראמפ מתקרב לרשות הפלסטינית של אבו מאזן, כך דיווח כתבנו עמיחי שטיין הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית". הדברים באים על רקע ההתנגדות הרחבה לרעיון שחמאס או מי מטעמו ימשיך לשלוט בעזה, כמו גם הצהרת הכוונות בהפסקת האש על הקמת מדינה פלסטינית.

מגעים נערכים למפגש בין בכירים אמריקנים לבין בכירים מהרשות הפלסטינית, מה שלא קרה מאז חודש ינואר האחרון, כאשר השליח האמריקני המיוחד למזרח התיכון סטיב וויטקוף נפגש עם בכיר הרשות חוסיין השייח. המטרה היא להכניס את הרשות הפלסטינית למעורבות בשלב השני לעסקה. זה קורה במקביל למהפיכה שנעשית ברשות, כשחוסיין השייח הוכרז באופן רשמי כיורש של אבו מאזן. בארצות הברית ובמדינות הערביות דרשו לאורך הזמן שהוא יהיה בתפקיד יותר מוביל.

בתוך כך, במסגרת התוכנית למנוע מחמאס להמשיך לשלוט בעזה, במצרים הציעו לו מעין פיצוי, שייקח חלק בכל הקשור לניהול ראשי ערים ברצועת עזה, בעיריות, ברשויות המקומיות. עזה, נזכיר, היא לא רק שלטון מרכזי, יש שם גם ערים ולכן בהצעה המצרית תפקיד לחמאס בניהול המוניציפלי של הרצועה. המעורבות שלו בכך תתן לארגון כוח מאוד משמעותי ולכן לא ברור אם ישראל תסכים לכך.